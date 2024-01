Après les blessures, Márquez est prêt à se "recréer" un avenir

Marc Márquez se lance dans un nouveau défi en rejoignant Gresini. Le pilote le plus titré de la grille change évidemment de machine, délaissant une Honda à la peine ces dernières saisons pour la Ducati qui a dominé le millésime 2023, ce qui lui permettra de voir s'il a encore la capacité de se battre au sommet. Mais il va aussi pouvoir aborder la campagne à venir dans une bonne condition physique, chose devenue rare pour lui.

Depuis plus de cinq ans, et plus particulièrement depuis sa grave blessure à l'humérus gauche en 2020, Márquez a accumulé les pépins physiques, au point de le faire douter de son potentiel actuel. À chaque intersaison depuis 2018-2019, il avait en effet toujours connu des hivers troublés par des opérations et des problèmes physiques, même il y a un an : car s'il n'était pas pas passé entre les mains des chirurgiens, il avait dû suivre un programme d'entraînement particulier pour gagner en masse musculaire au niveau du bras droit, opéré à quatre reprises entre sa blessure de l'été 2020 et la dernière intervention deux ans plus tard.

Márquez a certes été opéré au lendemain du test de Valence en novembre dernier, pour traiter un syndrome des loges, mais il s'agissait d'une intervention bénigne, surtout par rapport à ce qu'il a traversé les années précédentes. L'Espagnol a ainsi pu suivre un programme d'entraînement classique, ce qu'il n'avait plus connu depuis les préparatifs de la saison 2017.

"J'ai enfin eu un hiver normal, c'était une chose importante parce que depuis 2018, j'ai eu de la rééducation tous les hivers, au niveau de l'épaule et du bras", a rappelé Márquez. "J'ai eu un hiver normal et je vais essayer de m'éloigner des blessures. C'était un cauchemar ces dernières années, j'ai même eu des blessures en 2023."

La Ducati que va piloter Marc Márquez cette année

"C'est pour ça qu'il y a eu ces résultats, ce n'était pas que Honda, c'était aussi moi parce que je me suis souvent blessé. Je vais essayer de mieux travailler avec tout ça, de mieux me sentir en piste, et de recréer mon avenir."

Le physique ne devrait plus être un problème pour Márquez cette année, même s'il confiait il y a un an que certaines limites ne disparaîtraient jamais. L'octuple Champion du monde va pouvoir se concentrer pleinement sur son pilotage, et jauger son niveau sur la machine référence en MotoGP.

Les blessures et opérations de Marc Márquez depuis 2018