Márquez ignore encore quel sera son style de pilotage sur la Ducati

Marc Márquez a donné l'impression d'avoir trouvé des repères sur la Ducati au test de Valence à la fin de l'année 2023, mais il estime connaître encore très peu sa nouvelle moto. Le pilote Gresini est resté très prudent au cours de cette découverte, n'ayant qu'une seule machine à disposition, et il est impatient d'en reprendre le guidon sur toute une variété de tracés, notamment ceux qui lui posent le plus de difficultés.

"J'étais à l'aise à Valence", a souligné Márquez lors de la présentation de l'équipe Gresini. "Évidemment, le chrono est venu parce que je me sentais bien sur la moto et dès le premier relais où j'ai commencé à attaquer un peu, dans le tour où j'ai poussé, le temps est venu. Je suis curieux de tester la moto en Malaisie, au Qatar, des circuits où j'ai plus de mal, parce qu'habituellement, je suis très rapide tous les ans à Valence. C'était un bon début."

"Évidemment, j'étais calme parce que je n'avais qu'une seule moto dans le garage. J'avais l'habitude d'avoir quatre motos au test de Valence et cette fois je n'en avais qu'une ! Ils m'ont dit 'Si tu tombes, le test est fini', donc j'étais calme, j'ai avancé pas à pas."

Pour le moment, Marc Márquez ne s'est pas véritablement plongé dans la palette de réglages offerte par la Ducati, se contentant d'une moto dans une configuration de base pour en découvrir ses principales caractéristiques, et sans la possibilité de la pousser dans ses retranchements.

"Naturellement, à Valence j'étais très doux mais on ne sait pas encore, je ne sais pas encore si ce sera mon style de pilotage sur la Ducati. C'était le premier test, je roulais avec des réglages que je ne connaissais pas, je leur ai juste dit 'Mettez les réglages des autres et ne touchez à rien, je dois m'adapter'. J'ai fait de très petits changements pour avoir plus de confiance sur l'avant mais j'étais doux dans mon pilotage parce que je ne me sentais pas d'être agressif, de chercher la limite de la moto."

Marc Márquez n'a pas encore cherché les limites sur la Ducati

Avant d'atteindre ses limites, Marc Márquez devra se familiariser avec les forces et faiblesses de la Ducati, très différentes de celles de la Honda. Il ne peut plus glisser comme il le faisait avec la moto japonaise, une caractéristique de son pilotage, et doit découvrir comment exploiter les qualités de la Desmosedici à l'accélération.

"C'est une approche différente du tour, surtout du chrono. Quand je dois attaquer, je dois encore comprendre ça. Mais dès le premier run, et encore plus dans le deuxième et le troisième, [j'ai vu que] la façon d'aborder le virage est complètement différente. Puis j'ai compris beaucoup de choses."

"Je l'ai dit sur le moment, la Honda a aussi des points forts dans certaines parties des courbes, mais je ne peux plus utiliser les points forts auxquels j'étais habitué. En sortie de virage, en particulier, c'était très bon, très fluide, mais je dois encore découvrir comment utiliser plus cette puissance supplémentaire, ce grip supplémentaire que l'on a."