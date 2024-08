Fabio Quartararo voit le pilote d'essais idéal en Augusto Fernández

Les investissements faits par Yamaha pour retrouver le sommet ont joué un rôle important dans la prolongation de Fabio Quartararo, depuis très impliqué dans les différentes discussions. Le Français a ainsi suivi de près les discussions pour retrouver une équipe satellite et qui ont permis d'arracher Pramac à Ducati. Il étudie maintenant un autre dossier, celui de l'équipe d'essais, pour laquelle il a demandé plus de moyens.

Depuis 2021, le rôle de pilote d'essais est occupé par Cal Crutchlow, mais avec une blessure à la main droite qui l'a privé de ses participations en wild-card au Mugello et à Silverstone, l'Anglais n'a pas apporté une grande aide ces dernières semaines. Et alors que Honda a recruté Aleix Espargaró aux côtés de Stefan Bradl, Yamaha envisage aussi d'avoir un second pilote d'essais en Europe l'an prochain, ce qui a mené à des discussions avec Augusto Fernández, libre puisque KTM et Tech3 ne l'ont pas retenu.

Pour Quartararo, le Champion 2022 du Moto2 est le candidat idéal, grâce à sa connaissance des motos actuelles, puisqu'il pilote des KTM depuis l'an passé, mais aussi grâce à sa jeunesse. Alors que la carrière de Crutchlow est essentiellement derrière lui, Fernández n'est âgé que de 26 ans et aura à cœur de prouver qu'il mérite une place de titulaire, ce qui pourrait lui apporter une motivation supplémentaire dans le rôle de pilote d'essais.

"Je pense que c'est très intéressant", a expliqué Quartararo. "Cela fait déjà quelques mois que je pousse pour avoir un pilote d'essais qui a été sur une MotoGP très récemment, un pilote qui a vraiment la faim pour bouger. Pour moi, Augusto est vraiment un pilote pour lequel je pousse depuis quelques mois. Je pense qu'il est jeune, s'il est rapide c'est sûr qu'il fera quelques wild-cards l'an prochain."

"Avec quatre motos [engagées par Yamaha] et s'il est rapide, il aura aussi la possibilité de revenir dans le championnat. Je pense que c'est vraiment important de trouver un pilote qui veut vraiment revenir et donne de vraies informations."

Augusto Fernández Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Augusto Fernández a confirmé la forte implication de Fabio Quartararo dans ces discussions. D'abord peu convaincu, il y a finalement vu la meilleure opportunité pour garder un pied en MotoGP, et a confirmé qu'il ne restait que quelques détails à régler avant que son arrivée se concrétise.

"Fabio est venu me voir il y a quelques courses pour me dire que Yamaha mettait en place une nouvelle équipe d'essais, qu'ils avaient besoin d'un bon pilote, et il a pensé à moi", a expliqué Fernández. "La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que c'était comme une retraite. Mais en y réfléchissant, c'est la meilleure opportunité pour retrouver ce paddock, plus qu'aller en Superbike."

"Je pourrais être sur une moto d'usine, faire beaucoup de tests et me battre pour beaucoup de wild-cards aussi. Si je suis performant, ce sera mon but : être bon pour retrouver la grille à un moment, pour revenir ici. Ce n'est pas fait, on discute encore mais je vois ça comme la meilleure opportunité pour revenir."

L'expérience pourrait aider chez Pramac

Une autre question suivie de près par Quartararo est celle des pilotes qui disposeront de la Yamaha chez Pramac, et contribueront donc au développement. Après avoir soutenu les pistes menant à Fabio Di Giannantonio puis à Tony Arbolino, il se réjouit des dernières rumeurs, selon lesquelles Miguel Oliveira pourrait être associé à Jack Miller.

Ces deux pilotes ont une riche expérience du MotoGP, sur différentes machines, et ils ont connu le succès en catégorie reine, ce qui pourrait apporter des informations utiles selon Quartararo : "Au final, on n'a pas le temps. On doit progresser rapidement et c'est vrai qu'avec deux pilotes expérimentés, les choses peuvent aller plus vite."

"Avec un pilote plus jeune, c'est bien pour l'avenir, comme [Fermín] Aldeguer [recruté par Ducati] qui rejoint une marque avec une moto qui fonctionne déjà, et c'est bien de construire pour le futur. Actuellement, on a besoin de pilotes expérimentés et cela dépendra de la durée des contrats des pilotes."

"Les deux options sont très bonnes et je ne veux pas vraiment entrer là-dedans parce qu'au final, on peut trouver du positif en ayant un pilote jeune ou un pilote expérimenté. C'est vrai qu'avec le temps à notre disposition, en avoir deux expérimentés n'est pas mauvais."