Crutchlow ne pourra pas courir à Silverstone, Yamaha le remplace

La blessure de Cal Crutchlow paraît s'installer dans le temps. Après avoir dû renoncer au GP d'Italie, l'Anglais doit à nouveau déclarer forfait pour le GP de Grande-Bretagne, qui sera disputé à la fin de la pause estivale actuelle.

L'épreuve prévue à Silverstone avait été désignée comme deuxième des trois Grands Prix que Crutchlow devait disputer en tant que wild-card pour le compte de Yamaha, la troisième devant être le GP de Saint-Marin en septembre. Seulement, il a été annoncé il y a deux mois que le pilote essayeur du constructeur japonais souffrait de la main droite et que des complications après une opération l'empêchaient de courir.

Pour le Grand Prix programmé en Angleterre du 2 au 4 août, Yamaha a choisi de faire appel à Remy Gardner, habituellement aligné en WorldSBK. L'Australien a déjà été appelé à la rescousse pour remplacer Álex Rins, actuellement convalescent, et il s'est illustré par une pige réussie au Sachsenring.

"Yamaha a le regret d'annoncer que Cal Crutchlow ne sera pas en mesure de participer au GP de Grande-Bretagne en tant que wild-card en raison d'une blessure à la main", a fait savoir Yamaha sur les réseaux sociaux. "Crutchlow sera remplacé par Remy Gardner, qui a déjà acquis une certaine expérience lors du GP d'Allemagne en remplaçant Álex Rins. On s'attend à ce que Rins soit complètement rétabli pour Silverstone."

De fait, la participation de Gardner au GP de Grande-Bretagne constituera la première wild-card inscrite par Yamaha cette saison, alors que la marque a l'autorisation d'en engager six grâce aux concessions dont elle bénéficie.

À ce stade, Honda a déjà fait courir Stefan Bradl trois fois (à Jerez, Barcelone et au Sachsenring), Aprilia a engagé Lorenzo Savadori deux fois (à Jerez et au Mugello) et KTM a eu deux wild-cards (Dani Pedrosa à Jerez et Pol Espargaró au Mugello) et en a déjà annoncé une troisième pour le GP d'Autriche. Ducati est le seul constructeur à ne pas pouvoir inscrire de pilote en tant que wild-card selon sa place actuelle dans le barème des concessions.