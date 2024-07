Le Kazakhstan annulé, deux Grands Prix à Misano

Le calendrier MotoGP est-il enfin définitif ? Une troisième annulation est annoncée ce lundi par la Dorna, celle du GP du Kazakhstan, qui vient s'ajouter aux précédentes suppressions des épreuves prévues en Argentine et en Inde.

La manche de Sokol, inédite en MotoGP, figurait initialement au programme au mois de juin et avait été dans un premier temps décalée à septembre, justement pour palier l'annulation du GP d'Inde, les instances expliquant ce report par des inondations ayant touché la région. Finalement, il n'y aura pas de déplacement au Kazakhstan, le MotoGP invoquant "des raisons opérationnelles et logistiques découlant des inondations dans la région". L'an dernier, déjà, ce nouveau Grand Prix prévu dans la région d'Almaty avait été annulé, il continue donc à se faire désirer.

Comme nous l'évoquions ces dernières semaines, dès lors qu'il est apparu évident que ce Grand Prix n'aurait pas lieu, il s'agissait pour la Dorna de trouver une alternative. L'option d'une deuxième manche au Qatar a été étudiée, mais la chaleur sur place à cette période de l'année a compliqué les plans et aucun accord n'a pu être trouvé. L'éventualité de courir à Brno a étonnamment été évoquée, alors que le circuit tchèque ne figure plus au calendrier et aurait besoin d'un nouvel asphalte. Puis Valence et Misano ont émergé comme des candidats plus réalistes.

Malgré les difficultés logistiques induites par un Grand Prix organisé en Europe à cette date qui devait lancer la tournée outre-mer, une semaine seulement avant le GP d'Indonésie, c'est donc à Misano que le MotoGP courra du 20 au 22 septembre. Cette épreuve s'appellera GP d'Émilie-Romagne. Il s'agira d'un deuxième week-end sur place, deux semaines après le GP de Saint-Marin classique.

Initialement prévu avec 22 Grands Prix, le calendrier MotoGP s'en tient donc finalement à 20 manches, comme ces deux dernières années. Le GP d'Argentine, qui devait avoir lieu en avril, a sauté sous l'effet de la crise financière traversée par le pays, tandis que le GP d'Inde a été officiellement reporté à l'année prochaine pour "des raisons organisationnelles".

En plus d'être annoncé tardivement par rapport à celui de la Formule 1, le calendrier MotoGP ne cesse d'être retouché année après année. Après les bouleversements entraînés par le COVID-19 en 2020, ce sont des problématiques plus opérationnelles et financières qui ont modifié le programme. À l'instar du Kazakhstan, le GP de Finlande qui devait avoir lieu sur le nouveau Kymiring a été annulé deux fois.

Le calendrier 2024 du MotoGP :