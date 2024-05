Le GP d'Inde officiellement annulé et remplacé par le Kazakhstan

Arrivé au calendrier du MotoGP l'an dernier, le GP d'Inde n'aura pas lieu cette saison. La nouvelle, annoncée mardi soir par le promoteur de l'épreuve, a été confirmée ce mercredi par les organisateurs du championnat.

"La FIM, l'IRTA et Dorna Sports annoncent que le Grand Prix d'Inde n'aura pas lieu en 2024, le MotoGP reportant son retour dans le pays à début 2025 pour des raisons opérationnelles", indique un communiqué officiel.

Si des raisons opérationnelles liées à la météo du mois de septembre sont évoquées, Motorsport.com indiquait déjà mi-mai que la Dorna avait fixé une échéance aux promoteurs de l'épreuve disputée sur le circuit de Buddh afin qu'ils respectent leurs engagements financiers et rattrapent leur retard de paiement après la première édition du Grand Prix. L'épreuve apparaissait sur la sellette, malgré une course dans l'ensemble appréciée du public, avec plus de 111 000 spectateurs réunis à Buddh pour assister à la victoire de Marco Bezzecchi.

Le championnat annonce donc désormais son report à la saison 2025, où sa tenue est attendue au mois de mars afin que l'attente pour les fans locaux soit réduite au maximum et que la météo soit plus favorable. On ignore pour le moment le détail du calendrier MotoGP 2025, cependant cette officialisation de la part de la Dorna fait de l'Inde une des premières épreuves d'ores et déjà confirmées, sans date précise toutefois.

"Sur les conseils du gouvernement de l'Uttar Pradesh, qui poursuit son engagement à long terme en faveur du MotoGP, le championnat reviendra sur le circuit international de Buddh en mars 2025, lorsque les conditions météorologiques devraient être optimales pour les spectateurs et les pilotes", est-il précisé.

Le circuit de Buddh n'accueillera pas le MotoGP cette année Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Le GP du Kazakhstan retrouve une date au calendrier 2024

La date du GP d'Inde, du 20 au 22 septembre, n'est pas pour autant libérée puisqu'elle est reprise par le GP du Kazakhstan, initialement prévu du 14 au 16 juin mais reporté en raison de fortes inondations qui ont touché le nord du pays. Le tout nouveau circuit de Sokol pouvait difficilement trouver une nouvelle place durant l'été, les équipes souhaitant préserver la pause du mois de juillet, et l'annulation du GP d'Inde est vite apparu comme une opportunité de maintenir un calendrier à 20 rendez-vous. Les instances ont également confirmé la nouvelle ce mercredi.

Depuis la saison 2020, naturellement très troublée par la pandémie, le MotoGP a toujours dû adapter son calendrier en cours d'année. D'autres annulations dues au COVID-19 sont survenues en 2021 et il a également fallu se passer du GP de Finlande, qui aurait dû faire son retour mais a été annulé en 2021 et 2022.

Cette saison, le GP d'Argentine a été annulé au mois de janvier en raison de la politique de réduction des dépenses mise en place par le président Javier Millei. C'est ensuite le GP du Kazakhstan a vu sa date reportée. Cette nouvelle épreuve avait elle-même tardivement disparu du programme l'an passé, le circuit de Sokol n'étant pas prêt.

Désormais confirmé, ce Grand Prix implanté dans un pays nouveau pour le MotoGP va mener les équipes près d'Almaty, la plus grande ville du nord du pays. Le défi est de taille pour le Kazakhstan, qui doit convaincre les observateurs et trouver sa place à une date qui en fera la première manche d'une tournée outre-mer intense et généralement décisive pour le championnat.