Pourquoi le GP d'Argentine MotoGP a-t-il été annulé ?

Les pilotes du MotoGP sont libres ce week-end mais ils auraient dû prendre la piste au Grand Prix d'Argentine sur le circuit de Termas de Río Hondo, et célébrer ainsi les dix ans de l'épreuve sur cette piste. La course a finalement été annulée par la Dorna le 31 janvier dernier, avant même le début de la saison 2024.

Le promoteur du championnat précisait que l'organisateur du GP d'Argentine était "dans l'incapacité de garantir les services requis pour que le Grand Prix ait lieu en 2024 aux normes du MotoGP", une conséquence directe de la politique de réduction des dépenses mise en place par Javier Milei, devenu président du pays en décembre dernier.

La course était organisée en s'appuyant sur un important soutien financier public, à l'échelon national et de la province de Santiago del Estero, où se trouve la station thermale de Termas de Río Hondo, au nord du pays.

Le GP d'Argentine a-t-il déjà été annulé ?

Le GP d'Argentine a disparu du calendrier du MotoGP pour la troisième année en cinq ans. En 2020, la pandémie de COVID a éclaté quelques semaines avant la date de la course et tous les déplacements du championnat hors de l'Europe ont été annulés. En 2021, le calendrier a encore été allégé et le championnat n'a quitté le Vieux Continent que pour se rendre au Qatar et aux États-Unis.

Cette année-là, une partie du bâtiment des stands de Termas de Río Hondo a été détruite par un incendie au mois de février, ce qui aurait de toute façon compliqué la tenue de la course si elle avait été prévue, puisqu'elle a toujours été organisée à la fin du mois de mars ou en avril depuis sa première édition en 2014.

En 2022, pour son retour, le GP d'Argentine a encore été troublé et ne s'est tenu que sur deux journées, cette fois en raison de problèmes de fret en provenance du circuit de Mandalika, théâtre du GP d'Indonésie deux semaines plus tôt.

Quand s'est déroulé le dernier GP d'Argentine ?

Le dernier Grand Prix d'Argentine a eu lieu en 2023. Marco Bezzecchi y a décroché son premier succès en MotoGP, après une course troublée par la pluie qui avait vu Pecco Bagnaia chuter. L'année précédente, c'est Aleix Espargaró qui avait gagné sa première course en catégorie reine.

Marco Bezzecchi a remporté le GP d'Argentine en 2023 Photo by: Media VR46

Avant les annulations des saisons 2020 et 2021, les victoires du GP d'Argentine ont été partagées entre Marc Márquez (2014, 2016 et 2019), Valentino Rossi (2015), Maverick Viñales (2017) et Cal Crutchlow (2018).

Lorsque le MotoGP a retrouvé l'Argentine en 2014, Rossi était le seul pilote du plateau à avoir déjà roulé dans le pays, en l'occurrence dans la catégorie 250cc. Buenos Aires ayant en effet figuré au championnat de manière irrégulière dans les années 1960, 1980 et 1990, sur l'Autodromo Oscar y Juan Galves.

Quand le GP d'Argentine fera-t-il son retour ?

Le contrat actuel liant Dorna Sports aux promoteurs du Grand Prix d'Argentine court jusqu'à la fin de l'année 2025, ce qui pourrait permettre un retour de la course la saison prochaine.

La politique mise en place par Javier Milei a cependant remis les choses en cause et pour le moment, rien ne garantit que le Grand Prix pourra retrouver sa place.

Le GP d'Argentine 2024 est-il remplacé ?

Lors de l'annonce du calendrier 2024 du MotoGP, une course de "réserve" était prévue, le GP de Hongrie sur le Balaton Park, néanmoins le manque de temps a finalement poussé la Dorna à ne pas remplacer le GP d'Argentine, faisant ainsi passer le programme de 22 à 21 manches cette année.

Cela constitue toujours un nombre record qui pourrait cependant être revu à la baisse, une certaine incertitude entourant toujours l'organisation du GP du Kazakhstan, prévu du 14 au 16 juin et qui a été annulé l'an passé.

Si les pilotes devaient faire l'impasse sur le déplacement à Sokol, 20 courses resteraient au programme. Le règlement prévoit huit moteurs par pilote pour l'année (et dix pour les marques disposant de concessions techniques) à partir d'un calendrier à 21 GP, avec un exemplaire de moins s'il y a jusqu'à 20 rendez-vous... mais cette allocation de moteurs est calculée sur le nombre d'épreuves avant l'entame du championnat. Une nouvelle annulation n'aurait donc aucune conséquence sur le quota de moteurs des pilotes cette année.