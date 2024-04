Quartararo veut un team satellite "extension de l'équipe d'usine"

Yamaha redouble d'efforts pour retrouver les premières places, avec de nombreuses évolutions prévues et des recrutements qui vont se poursuivre, mais un élément fait toujours défaut au constructeur japonais. Depuis que l'équipe RNF, qui s'est muée en Trackhouse cet hiver, a préféré se tourner vers Aprilia, Yamaha est l'unique marque à n'avoir aucune équipe satellite en MotoGP.

Les dirigeants font tout pour y remédier et il s'agit même de l'une des dernières missions de Lin Jarvis, responsable de la compétition de Yamaha jusqu'à la fin de l'année. L'Anglais garde l'espoir de convaincre VR46, en profitant des liens très forts qui unissent Iwata et Valentino Rossi, tandis qu'une très mince possibilité de chiper Pramac à Ducati subsiste également.

Un dénouement est attendu d'ici le Mugello mais à ce jour, le désavantage de n'avoir que deux M1 sur la grille se fait ressentir, quand Ducati peut s'appuyer sur un riche échange de données entre ses huit pilotes. Fabio Quartararo juge "vraiment important" que Yamaha puisse retrouver une équipe satellite au plus vite et œuvre pour aider ses dirigeants en ce sens.

"Yamaha et moi, on travaille beaucoup pour avoir une équipe satellite", a confié le Français. "Je pense que c'est vraiment important, surtout si on regarde le nombre de tours que l'on fait pendant la pré-saison. Si vous regardez le nombre de tours que nous avons faits par rapport à Ducati, c'est totalement différent. On peut tester beaucoup plus de choses [avec une équipe satellite] mais aussi avoir les commentaires de beaucoup plus de pilotes, donc je pense que c'est important."

Ducati a cumulé 2210 tours pendant les tests de pré-saison, presque deux fois plus que les 1107 de Yamaha, en prenant pourtant en compte le Shakedown lors duquel la marque italienne n'avait le droit de faire rouler que son pilote d'essais, Michele Pirro, alors que les titulaires du constructeur japonais étaient déjà à l'œuvre.

Mais Quartararo ne veut pas simplement deux motos supplémentaires sur la grille pour accumuler du kilométrage, comme cela pouvait être le cas avec SRT puis RNF de 2019 à 2022. Il compte surtout sur une équipe intimement liée à la structure officielle, comment peuvent l'être actuellement Pramac avec Ducati et Tech3 avec KTM.

"Il faut ce que je ne qualifie même pas d'équipe satellite, mais d'une extension de l'équipe d'usine : il leur faut des motos d'usine, un soutien d'usine", a souligné le Champion du monde 2021. "C'est important pour les pilotes. Au final, le pilote le plus proche avec la même moto est le premier rival. Si on en a trois, ça apporte encore plus de motivation et on peut apprendre plus des autres."