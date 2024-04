Quartararo convaincu par des changements "confidentiels" chez Yamaha

Fabio Quartararo a décidé de s'engager pour deux années supplémentaires avec Yamaha. Le Français paie pourtant les difficultés de la marque depuis le cœur de la saison 2022 et n'a plus décroché le moindre succès depuis près deux ans, ce qui a pu rendre sa décision surprenante. Les options pour rejoindre d'autres constructeurs n'étaient certes pas très nombreuses mais des discussions ont eu lieu avec Aprilia, actuellement nettement plus performant que Yamaha.

Si le constructeur japonais a eu le dernier mot, c'est parce qu'il a mis les moyens pour convaincre Quartararo. Et cela ne passe pas que par les 12 millions prévus par son nouveau salaire, une offre trois fois plus importante que celle d'Aprilia qui fait de lui le pilote le mieux payé en MotoGP, mais aussi par les efforts que Yamaha emploie pour retrouver le sommet. Quartararo ne voit pas pourquoi il aurait quitté Yamaha au moment où les changements qu'il réclamait entrent en action, avec selon lui d'autres évolutions prévues en interne au cours des prochains mois.

"On a évidement discuté avec différentes marques", a confié le Champion du monde 2021 en conférence de presse à Austin. "La décision n'a pas été si simple mais au Portugal, on a eu une bonne réunion avec le management de Yamaha et les ingénieurs sur le projet, de maintenant jusqu'à la fin de l'année, 2025 et 2026. Il y a des choses très intéressantes qui sont encore confidentielles chez Yamaha, de nouvelles personnes. Le projet sera énorme donc j'ai pris la décision au Portugal."

"Pour moi, c'est bien parce qu'au Portugal, j'ai reçu beaucoup d'informations qui ont fait que j'ai voulu rester, d'abord pour le projet que Yamaha met en place pour l'avenir, depuis janvier", a souligné Quartararo. "Ce qui a fait que j'ai voulu vraiment rester, c'est qu'on a totalement changé les méthodes de travail. Lors du test en Malaisie, une chose ne fonctionnait pas et des ingénieurs voulaient l'abandonner, mais de nouveau ingénieurs ont dit 'on va résoudre le problème' et ça a fonctionné."

"Évidemment, comme je l'ai dit, il y a des choses confidentielles pour l'avenir, qui seront énormes. Yamaha investit beaucoup dans le projet. C'est ma sixième année avec Yamaha et le fait qu'ils veuillent vraiment me garder montre leur loyauté envers moi."

Quartararo a souvent reproché un manque de créativité et réclamé que Yamaha adopte les méthodes qui font le succès actuel des marques européennes. Deux décisions résument à elles-seules la volonté de la marque de suivre les conseils de son pilote : les recrutements de Max Bartolini, ancien responsable des performances de Ducati arrivé au poste de directeur technique, et celui de l'aérodynamicien Marco Nicotra, également en provenance de Borgo Panigale. Yamaha n'hésite pas à investir en des talents pour progresser.

"Je pense que l'une des raisons est que le budget, pour améliorer la moto, est très élevé chez Yamaha", s'est félicité Quartararo. "Je pense que l'arrivée de Massimo Bartolini de chez Ducati apporte de très bonnes idées et que Yamaha peut y arriver rapidement, mais pas super vite parce qu'on a besoin d'un peu de temps. Je pense que c'est une chose super importante. L'an prochain, ce sera déjà assez différent."

L'an dernier, en particulier, je me suis beaucoup plaint, mais cette année, Yamaha a pris ces grosses décisions, a adopté une mentalité différente et la façon dont ils travaillent maintenant est totalement différente.

Quartararo a parfois donné l'impression de souffler le chaud et le froid au sujet de Yamaha, se félicitant des changements mis en place tout en déplorant des performances encore décevantes, ce qui s'explique par le temps nécessaire pour que la nouvelle philosophie porte ses fruits. Et alors qu'il reconnaissait avoir peut-être été trop négatif dans ses remarques l'an passé, il assure que celles qu'il fait en ce moment sont le simple constat du retard à combler.

"Cette année, ce ne sont pas des plaintes, c'est la réalité. Comme je l'ai déjà dit, je pense que le projet est plus pour l'avenir que pour le présent. Cela a débuté en janvier avec un ingénieur qui est arrivé de Ducati. Je pense que cela prendra du temps. L'an dernier, en particulier, je me suis beaucoup plaint, mais cette année, Yamaha a pris ces grosses décisions, a adopté une mentalité différente et la façon dont ils travaillent maintenant est totalement différente."

"Aujourd'hui, la réalité est que l'on est encore très, très loin des leaders mais on a besoin de plus de temps pour se rapprocher. Ce ne sont pas vraiment des plaintes actuellement et dans les dernières courses, mais notre niveau actuel."

Quartararo n'a cependant pas le moindre doute sur l'efficacité des changements mis en place par Yamaha et lorsqu'il lui est demandé si les deux années de son nouveau contrat seront suffisantes pour retrouver le sommet, sa réponse est immédiate : "Oui. Je ne sais pas quand. Je pense surtout qu'en 2024, ce ne sera pas facile parce qu'on a commencé un peu trop tard mais on verra des progrès à la mi-saison et j'espère que l'an prochain, on pourra se battre beaucoup plus à l'avant."