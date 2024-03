Quartararo voit Yamaha piétiner : "On est plus loin que l'an dernier"

Le constat est amer pour Fabio Quartararo après le premier Grand Prix de la saison. Sous l'impulsion d'une nouvelle direction technique et d'une nouvelle approche en interne, la Yamaha a bel et bien progressé cette année mais elle reste "encore très, très loin" de la concurrence, qui a même creusé l'écart selon le Français, seulement 11e au GP du Qatar ce dimanche.

"On est plus loin que l'an dernier", résumé Quartararo. "On a un peu progressé mais [les marques européennes] sont encore meilleures et plus rapides que l'an dernier. L'écart entre tous les constructeurs européens et nous est encore plus gros, il semblait même qu'il manquait quelque chose à Honda aujourd'hui, ils ont beaucoup de mal. Mais j'ai senti qu'on était encore pires aujourd'hui."

La Yamaha n'a pas de faiblesse majeure mais c'est justement ce qui inquiète Quartararo, puisque des progrès sont, selon lui, nécessaires dans absolument tous les domaines :"Il n'y a pas un problème, c'est plein de petits problèmes. On va dire que c'est compliqué parce qu'on ne peut pas dire 'il faut améliorer l'aéro'. Non, il faut améliorer l'aéro, comment la moto tourne, améliorer la motricité que l'on a, améliorer la dégradation des pneus, améliorer l'électronique."

"On a une liste énorme [de choses] à améliorer, sauf que c'est une quinzaine de petits trucs qui font un problème tellement énorme qu'on n'arrive pas à le résoudre. C'est pour ça qu'il faut trouver les solutions petit à petit mais malheureusement, depuis le test on n'arrive pas à faire un pas en avant là-dessus. On a pas mal changé la façon de travailler, même au niveau de l'électronique, mais on n'a pas fait un très grand pas en avant."

Viñales m'a doublé et le pneu fumait dans tous les virages. Si je fais ça sur un tour, je perds des secondes et des secondes en fin de course.

Les difficultés se concentrent notamment dans la capacité à tirer le meilleur des pneus. En course sprint, Quartararo a été confronté à une dégradation très rapide et même si le problème a été moins prononcé ce dimanche, il a vite constaté qu'il ne pouvait pas autant solliciter ses gommes que ses concurrents.

"Le problème est que le potentiel que nous avons dans le premier tour est lent, nous ne pouvons pas être aussi rapides que les leaders. J'ai pris un bon départ, je pense que j'étais derrière Aleix [Espargaró] et Acosta au début, mais dès qu'il y a eu des virages longs avec une grosse accélération, ce qui était notre point fort en 2021 – quand je creusais l'écart sur les Ducati dans le triple droite – est maintenant notre point faible. On se demande pourquoi on est lents dans ce type de virages."

"C'est sûr que quand on voit des pilotes qui nous dépassent, ils ne conduisent pas n'importe comment, mais si je fais ça, le pneu dure deux tours", déplore Quartararo. "Viñales m'a doublé et le pneu fumait dans tous les virages. Si je fais ça sur un tour, je perds des secondes et des secondes en fin de course."

Le Champion du monde 2021 peine à comprendre pourquoi il est impossible d'attaquer avec la Yamaha, ce qui se paie surtout sur un tour et dans les courses sprint : "J'aimerais savoir ce que c'est [qui pose problème]. Si on analyse la course sprint, je crois qu'on était à 15 secondes et aujourd'hui on est à 17 secondes, avec le double de tours. Quoi qu'il en soit, on est très, très loin. Mais pourquoi on ne peut pas être plus rapides dans la course courte ? C'est une interrogation."

Selon Quartararo, le retard pris par Yamaha signifie que la marque n'a jamais été aussi distancée : "Par rapport au niveau actuel, je dirais que oui. On a progressé, donc c'est difficile à dire. Mais par rapport aux autres, c'est vrai que le niveau de notre moto est plus loin qu'il ne l'a jamais été."