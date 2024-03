Quartararo : Yamaha a besoin de "pas mal de temps" pour progresser

Fabio Quartararo aborde la saison 2024 dans un état d'esprit inédit pour lui. Ces dernières années, il espérait se battre pour le titre mondial, un objectif atteint en 2021 et manqué de peu en 2022, mais il a depuis fait face aux difficultés grandissantes de Yamaha, incapable de jouer la victoire la saison passée.

Le constructeur s'est enfin résolu à revoir son approche en faisant appel à des avis extérieurs, ce qui s'est notamment concrétisé par le recrutement de Max Bartolini, nouveau directeur technique en provenance de Ducati, et par des changements plus nets sur la moto, ce que Quartararo réclamait depuis plusieurs années.

S'il voit une évolution positive, le Français sait néanmoins qu'il faudra du temps pour qu'elle se concrétise en performance en piste, ce qu'il est désormais prêt à accepter. En conférence de presse à Losail, Quartararo a donc exprimé des espoirs de top 5 plus que de victoire, pour voir ensuite Yamaha progresser course après course. Il ne veut pas encore penser à la moto qu'il pilotera en 2025, tout en précisant qu'il "faudra écouter tout le monde" lorsque le moment sera venu de discuter de son avenir.

Commences-tu la saison plus optimiste qu'en 2023 ? Où se situe Yamaha actuellement ?

Je pense surtout qu'on a progressé dans notre façon de travailler. La mentalité est totalement différente dans l'équipe. Je pense qu'on a progressé, mais tout le monde a progressé, c'est pour ça qu'on a du mal en ce moment. On a juste besoin de beaucoup plus de temps. Je crois que les nouveaux ingénieurs font un très bon travail et qu'actuellement, on est encore loin. Je ne pense pas qu'on soit déjà en mesure de se battre pour les positions que l'on veut. On va faire de notre mieux, du début à la fin.

Que vont apporter les concessions à Yamaha ?

C'est vraiment important de pouvoir changer beaucoup de choses sur la moto. Je pense que le moteur est assez bon mais ce sera bien de pouvoir faire plus de tests pendant la saison, parce que les idées des nouveaux [ingénieurs] sont bonnes et qu'ils ont besoin de pas mal de temps. C'est vraiment compliqué de tester ces choses pendant un week-end, surtout au niveau de l'électronique. [C'est bien de] pouvoir faire ces tests, sans passer par Cal [Crutchlow, le pilote d'essais de Yamaha]. Il fait un très bon travail mais je pense que c'est mieux quand on teste soi-même ce dont on a besoin. C'est pour ça que les concessions sont bien, aussi parce qu'on n'a que deux motos.

Quelles sont les choses que Yamaha doit améliorer ?

Il y a beaucoup de domaines dans lesquels on doit progresser. L'an dernier, le rythme de course était nettement meilleur que les performances sur un tour. On sait à quel point il est important d'être en Q2 dès le vendredi après-midi. Il y a des choses comme l'électronique, la façon d'entrer en courbe, d'utiliser le pneu arrière en entrée, ce sont des choses qui s'aggravent un peu chaque année. On se concentre trop sur certains domaines, on doit retrouver les choses de 2019 et 2021, le pilotage beaucoup plus doux que l'on avait. Je pense qu'on a besoin de beaucoup plus de temps pour comprendre totalement ce dont on a besoin.

Fabio Quartararo Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Qu'est-ce qui te préoccupe le plus pour la saison 2024 ?

Je pense que c'est la méthode de travail. C'est totalement nouveau, certaines personnes sont arrivées dans l'équipe, ça a totalement changé la mentalité et je pense que l'équipe a besoin de plus de temps, plus de courses, pour s'adapter. Rien ne m'inquiète vraiment, il faudra juste progresser plus que prévu à chaque fois qu'on sera en piste.

On n'est pas en position de songer au championnat. Je travaille beaucoup, je crois que Yamaha travaille beaucoup également. Le projet est beaucoup plus clair que l'an dernier, donc on progresse.

Qu'est-ce qui change quand tu sais que tu ne joues pas le titre ?

Ce n'est pas facile. Déjà, l'an dernier, c'était assez difficile d'accepter la position dans laquelle j'étais. Dans les sept ou huit premières courses, je ne me sentais pas bien personnellement. Chez moi, je n'allais pas bien. Quand on joue le championnat trois années d'affilée et qu'on se retrouve dans cette situation, ce n'est jamais simple.

Mais en étant réaliste, il faut savoir où l'on est : on n'est pas en position de songer au championnat. Je travaille beaucoup, je crois que Yamaha travaille beaucoup également. Le projet est beaucoup plus clair que l'an dernier, donc on progresse. Cela prendra du temps mais je pense que l'on sera beaucoup, beaucoup plus rapides.

Les progrès de Yamaha en vitesse de pointe seront-ils plus utiles en qualifications ou en course ?

Sur un tour, ça ne fera peut-être pas la différence mais pour se battre en course, c'est beaucoup plus facile – ou moins difficile – de préparer un dépassement, ou d'être plus proche de celui de devant. Je pense qu'on pourra rouler d'une façon plus similaire à celle des autres constructeurs. L'aérodynamique que l'on a est un peu plus léger que les autres mais [les gains sur le moteur] prouvent que Yamaha fait de bons progrès et travaille beaucoup, parce que le plus gros changement pendant l'hiver a été la vitesse de pointe et on est assez contents de ça.

Fabio Quartararo Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

As-tu fixé une échéance à Yamaha avant de choisir ton équipe pour la saison 2025 ?

Il n'y a pas d'échéance. Il n'y a pas eu de véritable discussion avec Yamaha. Je pense qu'il me faudra un peu de temps, pour voir le projet, la mentalité de l'équipe, comment ça se passe avec ces nouveaux ingénieurs. Pour le moment, je peux dire qu'ils ont progressé, comme je l'ai dit dans les réponses précédentes. Mais je pense qu'il faudra écouter tout le monde.

Quand est-ce que Yamaha pourra jouer la victoire ?

J'espère le plus vite possible mais je pense que le plan avec l'équipe est aussi de faire des tests après quelques courses, pour améliorer l'électronique et les sensations qui font que l'on perd du temps. Mais c'est dur de prédire quand la moto sera prête. L'an dernier, on n'a pas pu faire mieux qu'une troisième place [en course]. J'espère que cette année, on pourra se battre pour la victoire quand on sentira qu'on pourra le faire. Je pense qu'il faut avancer petit à petit et ne pas déjà penser à la victoire, mais au top 5, puis avancer au fur et à mesure.