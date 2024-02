L'ingénieur perdu par Ducati et qui peut "apporter beaucoup à Yamaha"

L'enthousiasme de Yamaha face à l'arrivée de Max Bartolini est proportionnel à l'agacement de Ducati sur le sujet. À Borgo Panigale, on est conscient du vide laissé par l'Italien dans le département course, tout autant que de l'impulsion qu'il pourrait apporter au constructeur japonais. Le départ de cet ingénieur de son cercle proche a été particulièrement douloureux pour Gigi Dall'Igna, qui y voit la perte de son bras droit autant que d'un ami.

"Max a travaillé avec moi pendant de nombreuses années et c'était une personne clé chez Ducati Corse. Avec son expérience et sa connaissance de notre moto, il peut apporter beaucoup à Yamaha", a déclaré le directeur italien dans une interview pour Motorsport.com. "Son départ m'a énormément ennuyé. À la fois compte tenu de son profil technique et de ce qu'il est en tant que personne."

Malgré sa déception, Gigi Dall'Igna est néanmoins conscient de l'opportunité que représentait l'offre de Yamaha pour Max Bartolini, si bien qu'il comprend parfaitement qu'il ait pu accepter. "Max a franchi une étape importante dans sa carrière, je comprends donc la nature de sa décision et je ne peux rien dire là-dessus. Je reconnais qu'il était impossible pour lui de refuser une offre comme celle qu'il a reçue. Ça fait partie du jeu et il faut l'accepter", concède le père de la génération actuelle de Desmosedici, prototype qui domine aujourd'hui le MotoGP.

Un recrutement retentissant, et après ?

Si Dall'Igna regrette que le marché des transferts des techniciens l'ait ainsi privé d'un homme clé de son entourage, Yamaha, au contraire, se réjouit d'avoir réussi ce gros coup. La nomination de Max Bartolini, qui intervient peu après celle de Marco Nicotra, un aérodynamicien également volé à Ducati, répond aux demandes de Fabio Quartararo. Voilà des mois, voire des années, que le Français réclamait un changement dans le mode de fonctionnement de l'équipe d'Iwata.

"Max a apporté de la sérénité, une méthode de travail et nous a donné beaucoup plus de capacité de réaction, ainsi que tout ce que son expérience chez Ducati implique en termes de connaissances", nous explique Fabio Quartararo. "Ce n'est pas seulement ce qu'il sait", ajoute un autre membre de Yamaha, "c'est qu'il est incroyable en termes de communication. C'est un de ses points forts. Il insuffle beaucoup de bonne humeur et de bonnes vibrations, il pose beaucoup de questions et il fait aussi preuve de beaucoup d'empathie."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Alex Rins, Yamaha Factory Racing, Massimo Bartolini

On sait à quel point les constructeurs japonais peuvent être renfermés sur eux-mêmes, en partie à cause de leur méfiance à l'égard de tout ce qui ne provient pas de leur philosophie. C'est la raison pour laquelle les responsables de Yamaha ont placé Max Bartolini au même niveau hiérarchique que Kazuhiro Masusa, le nouveau chef de projet de la M1. Tous deux rendent des comptes à Takahiro Sumi, directeur général du département course du constructeur, mais opèrent sur un pied d'égalité l'un avec l'autre. "Bartolini a été placé en position de patron, comme s'il était japonais", traduit notre source chez Yamaha.

Désormais, la question est de savoir si Yamaha va effectivement considérer le nouveau venu au même niveau qu'un responsable japonais dans le développement de la M1. "Si vous recrutez deux éléments du niveau de Max et Marco, vous devez les croire et les laisser travailler", demande sans détour Fabio Quartararo.

Sur ce point, l'analyse est la même chez Ducati, où Davide Tardozzi juge qu'il serait absurde d'avoir fait ce pari et de ne pas en profiter. "Il y a deux possibilités : que Yamaha l'écoute, et dans ce cas, ils seront bientôt au top. Ou alors c'est lui qui va devoir s'adapter à Yamaha, ce qui serait une énorme erreur", prévient le team manager de l'équipe officielle Ducati.