Fabio Quartararo renouvelle son contrat avec Yamaha !

Voilà plusieurs mois que Fabio Quartararo pousse Yamaha à réagir pour sortir de l'ornière, et ce qu'il a vu l'a visiblement convaincu que des jours meilleurs vont arriver car il a bel et bien décidé de prolonger son contrat avec le constructeur. Yamaha a officialisé ce vendredi un nouvel accord portant sur les saisons 2025 et 2026 et faisant toujours de lui un pilote d'usine.

Le constructeur d'Iwata assure que conserver son champion était "une priorité absolue" et souligne que sa décision "a été positivement influencée par le fort engagement de Yamaha à renouer avec la victoire grâce au développement continu de la YZR-M1".

"Je suis très heureux d'annoncer que je vais poursuivre mon aventure en bleu !" déclare Fabio Quartararo. "L'hiver dernier, Yamaha m'a prouvé qu'ils avaient une nouvelle approche et un état d'esprit agressif. Ma confiance est forte : nous serons de retour au sommet ensemble !"

À ce jour, Fabio Quartararo compte 11 victoires et 31 podiums en MotoGP, ainsi que 16 pole positions, tous obtenus avec Yamaha, marque avec laquelle il a fait ses débuts en MotoGP, en 2019. "Il y a six ans, ils m'ont offert la possibilité de monter en MotoGP et depuis, nous avons réussi de grandes choses ensemble", souligne-t-il. "Nous avons encore une longue route avant de commencer à nous battre à nouveau pour la victoire. Je vais travailler dur et je suis certain qu'ensemble, nous réaliserons à nouveau notre rêve !"

La confiance d'un retour au sommet

Quartararo a découvert la catégorie reine au guidon d'une Yamaha satellite, au sein de l'équipe Petronas SRT. Très vite dans le coup, il a remporté ses premières courses l'année suivante avant de devenir pilote officiel. Champion du monde en 2021, il était encore deuxième du championnat en 2022 face à Pecco Bagnaia, mais n'a ensuite plus gagné depuis la mi-saison de cette campagne, descendant à la dixième place du classement général l'an dernier après seulement trois podiums.

Dans ce contexte, et alors que son accord actuel expire en décembre, le Français ne cachait pas avoir étudié le marché. "J'ai déjà eu de premiers contacts avec d'autres marques, mais Yamaha le sait certainement. Maintenant, c'est à Yamaha de voir quoi faire. Je suis assez content de ce qu'ils ont fait, mais il s'agit de voir comment les choses évoluent à court terme", expliquait-il à Motorsport.com lors du premier test de l'année, début février à Sepang.

Ce qu'il souhaitait, c'était percevoir les signes d'une possible sortie de crise, alors que la courbe de performance de la M1 s'est effondrée depuis son titre de 2021. Face aux marques européennes dominantes, la moto apparaît aujourd'hui très limitée, en particulier par son manque de traction, et elle a même perdu sa force historique, sa maniabilité.

Il y a quinze jours, à Portimão, Quartararo faisait savoir que l'heure de la décision approchait. "Ce sera bientôt. Je ne connais pas la date exacte mais je ne vais pas mettre des mois avant de prendre une décision. Ce sera assez vite", avait-il prévenu auprès du site officiel du MotoGP. Il soulignait alors qu'il savait "un petit peu ce qu'il y a sur le marché".

Il sait aussi que, malgré les signes d'une révolution interne et le recrutement d'un nouveau directeur technique, l'opération de sauvetage initiée par Yamaha prendra du temps. "J'aimerais être optimiste, mais d'un autre côté, j'essaye toujours d'être réaliste", rappelait le team manager Massimo Meregalli pendant le GP du Portugal. "J'espère vraiment que nous arriverons à nous rapprocher d'ici à la fin de la saison, et ensuite, l'année prochaine, je pense que nous devrions commencer différemment."

Fabio Quartararo et Lin Jarvis Photo de: Yamaha

C'est donc en connaissance de cause que le pilote français a fait le choix de la fidélité à Yamaha. "Nous sommes très heureux que Fabio reste un pilote Yamaha. Conserver Fabio dans l'équipe d'usine fait partie intégrante du projet MotoGP de Yamaha. Fabio est un talent exceptionnel, un gros travailleur, il joue très bien le jeu de l'équipe et il a de nombreuses années devant lui en compétition", déclare Lin Jarvis, directeur exécutif de Yamaha Motor Racing.

"Yamaha Motor Company, Yamaha Motor Racing et Monster Energy Yamaha MotoGP Team ne ménagent pas leurs efforts pour assurer un avenir radieux avec Fabio, en adoptant une 'approche agressive' dans le développement de la moto. Nous avons fait des changements significatifs dans notre organisation, dont une nouvelle direction, le recrutement d'experts du secteur, de nouveaux partenaires techniques externes, un budget de développement en hausse et un programme d'essais plus intense. Tous ces changements ont pour but d'accélérer le processus qui nous permettra de retrouver la victoire."

"Fabio a compris cette implication et cela lui a apporté la confiance pour décider de rester avec nous pour les prochaines années. Fabio est lié à Yamaha depuis 2019 et il est chez nous, l'équipe d'usine, depuis 2021. Dans une période relativement courte de quatre ans, il a connu beaucoup de réussite [avec l'équipe officielle] : huit victoires, 21 podiums, un titre en MotoGP et il a été vice-champion."

"Nous sommes les premiers à reconnaître qu'il reste du travail pour retrouver le niveau de performance que nous avions en 2021 et dans la première moitié de la saison 2022, mais on sait que Fabio se donne toujours à 100%. Pour lui, il est également naturel de créer une harmonie et une bonne ambiance avec tous les membres de l'équipe. Il pourra compter sur le plein soutien de l'équipe et de Yamaha à chaque étape alors que nous voulons remporter plus de championnats ensemble", promet Lin Jarvis.

Fabio Quartararo, avec son manager Thomas Maubant, Lin Jarvis, directeur exécutif Yamaha Motor Racing, et Takahiro Sumi, chef de projet Yamaha Factory Racing. Photo de: Yamaha

Alors que deux Grands Prix ont été disputés cette saison, Fabio Quartararo est le sixième pilote à être officialisé sur la grille MotoGP 2025. On sait en effet que Pecco Bagnaia a prolongé chez Ducati et Brad Binder chez KTM. Luca Marini et Johann Zarco disposent quant à eux d'un contrat de deux ans avec Honda. Le pilote Moto2 Fermín Aldeguer a été annoncé par Ducati, probablement pour courir sous les couleurs du team Pramac. S'y ajoute Pedro Acosta, dont on suppose qu'il possède un accord avec KTM allant au-delà de la saison 2024.

Parmi les équipes d'usine, il reste à attribuer les deux guidons Aprilia ainsi qu'une place chez Ducati, chez KTM, chez Honda et désormais chez Yamaha. Fabio Quartararo est actuellement épaulé par Álex Rins, qui est arrivé cette année dans le groupe et s'adapte progressivement à la M1.