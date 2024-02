"De premiers contacts avec d'autres marques" pour Quartararo

À 24 ans, Fabio Quartararo aborde sa sixième saison en MotoGP, catégorie dans laquelle il a toujours couru au guidon d'une Yamaha, remportant le titre en 2021 et 11 victoires de 2020 à 2022. Également deuxième du championnat il y a deux ans, il n'a plus gagné depuis une saison et demie et ne cesse de réclamer une réaction de la part de Yamaha, qui tarde à se matérialiser.

L'an dernier, alors qu'il n'a obtenu que trois podiums et la dixième place du championnat, Quartararo a lancé plusieurs ultimatums à la direction du constructeur, désespéré par le manque de vitesse de sa M1 sur le tour qualifs et ses performances en conditions de faible adhérence. Très clair quant à ses attentes et aux conséquences sur ses chances de prolonger son contrat avec Yamaha, le Français a poussé Yamaha à réagir.

On a ainsi vu la marque redoubler d'efforts pour renforcer son équipe technique, avec l'arrivée du motoriste Luca Marmorini, puis le débauchage de deux importants profils chez Ducati : Max Bartolini (nouveau directeur technique) et Marco Nicotra (aérodynamicien). L'objectif est de passer à la vitesse supérieure pour réduire l'écart avec la Desmosedici, et Fabio Quartararo l'a bien remarqué.

"Il y a eu une réponse par rapport à ce que j'avais demandé, même si le résultat n'est peut-être pas celui que je souhaitais", a déclaré le pilote français à Motorsport.com en marge de la dernière journée d'essais à Sepang, la semaine dernière. "J'ai déjà eu de premiers contacts avec d'autres marques, mais Yamaha le sait certainement. Maintenant, c'est à Yamaha de voir quoi faire. Je suis assez content de ce qu'ils ont fait, mais il s'agit de voir comment les choses évoluent à court terme."

Bien que devancé de huit dixièmes par Pecco Bagnaia au classement final des essais menés en Malaisie, le Français a souligné le changement significatif que Yamaha a opéré dans son approche, conscient des efforts réalisés pour tenter de renouer avec la victoire.

"Il y a eu un grand changement chez Yamaha", a-t-il souligné. "Il est clair que je n'aime pas être si loin, et quand je rentre au stand, je ne le fais pas avec le sourire, mais on travaille désormais de façon beaucoup plus agressive. Par le passé, il y avait une blague dans le paddock sur le fait que les ingénieurs de Yamaha étaient toujours ceux qui allaient à l'hôtel en premier. Actuellement, ils travaillent très dur. Il y a de nouvelles personnes qui arrivent, en provenance d'un constructeur qui gagne, qui est loin devant."

Il reste maintenant moins d'un mois avant le début du championnat, dont le premier Grand Prix aura lieu du 8 au 10 mars au Qatar. D'ici-là, le paddock se retrouvera une dernière fois pour des essais de pré-saison, déjà à Losail, la semaine prochaine.