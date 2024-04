Quartararo de retour après l'annonce : "Je pense que ça va nous aider"

Fabio Quartararo se présentera cette semaine au GP des Amériques après quelques jours de pause. Une parenthèse qu'il a mise à profit pour dévoiler son avenir, puisqu'il était annoncé la semaine dernière qu'il resterait en poste chez Yamaha pour deux saisons de plus, menant leur collaboration jusqu'en 2026 inclus.

"Je suis heureux d'avoir annoncé que je restais chez Yamaha. Je pense que ça va nous aider, l'équipe et moi, parce que nous avons clairement exprimé nos intentions", souligne le pilote. "Je veux ramener Yamaha à la victoire et ils sont motivés pour développer la moto. Donc on peut maintenant se concentrer sur le travail que l'on a à faire pour y parvenir."

"Après que Fabio a annoncé qu'il restait, l'ambiance dans l'équipe est positive. Nous sommes tous motivés pour travailler", promet quant à lui Massimo Meregalli, directeur de l'équipe.

Durant ces quelques jours, Fabio Quartararo a aussi dû reposer un mollet blessé, qui l'avait fait souffrir pendant le week-end portugais puis pendant le test organisé par Yamaha le lendemain. Mais la météo s'était elle aussi chargée de gâcher cette journée de piste, consentie au constructeur grâce au nouvelles concessions réglementaires. Quartararo comme son coéquipier Álex Rins n'ont pu boucler que six tours sur un circuit de Portimão touché par de fortes pluies, rendant leur travail inutile.

"On arrive à Austin en ayant du travail à faire. On a perdu l'opportunité de faire des tests à Portimão, alors il va falloir qu'on travaille dur ce week-end", admet le Français, à qui Rins fait écho. L'Espagnol comptait d'autant plus sur ce test qu'il est toujours en phase d'adaptation à la Yamaha. "Plutôt que de passer trop de temps à me remémorer le passé, je veux me concentrer sur la tâche qui est la mienne", affirme le dernier vainqueur en date de ce Grand Prix. "C'était vraiment dommage que notre test privé de Portimão soit annulé. On a vraiment été malchanceux avec la météo. Ça signifie que l'on a dû revoir nos plans et on va travailler sur les réglages de ma moto ce week-end à la place."

"Nous avons été très déçus de devoir annuler notre test privé de Portimão en raison de fortes pluies. Mais il était inutile de mettre nos pilotes en danger dans ces conditions dangereuses", souligne Massimo Meregalli. "Cela signifie cependant que nous devons rattraper le temps de piste perdu. Le COTA n'est pas le circuit le plus facile, mais nous sommes optimistes pour cette manche. Nos pilotes aiment ce circuit et y ont obtenu de bons résultats par le passé, et l'équipe apprécie toujours l'atmosphère de ce week-end de course."

Quartararo et Rins ont en effet de bons souvenirs à Austin, dont ils partageaient le podium l'an dernier. L'Espagnol y avait décroché l'unique victoire 2023 de Honda, la deuxième pour lui sur ce circuit après son succès de 2019 avec Suzuki et celui de 2013 en Moto3. Quant au Français, il signait l'un de ses trois podiums de la saison, après avoir déjà obtenu un trophée au Texas en 2015, année de sa première venue, alors qu'il courait en Moto3, puis en 2021 en MotoGP.

À ce stade précoce du championnat, aucun d'eux n'a pu prétendre au podium. Quartararo occupe le 11e rang du classement général avec 15 points glanés, un capital grandement boosté par sa septième position au GP du Portugal, son meilleur résultat pour le moment. Rins a aussi ouvert son compteur à Portimão en se classant 13e.