Touché au mollet à Portimão, Quartararo doit passer des examens

Fabio Quartararo espérait un lundi productif à Portimão, avec "beaucoup de pièces à tester" lors de la première journée d'essais organisée par Yamaha pendant la saison grâce aux concessions dont bénéficie la marque cette année. La journée a finalement tourné court, en raison de conditions météo défavorables et d'une piste trop sale, mais Quartararo a également été gêné physiquement.

Le Français s'est déchiré le mollet samedi, dans des circonstances qui restent à établir, mais visiblement après une chute dans le paddock. Par la suite, peut-être lundi, il serait parti en highside, sans finir à terre puisqu'il aurait finalement atterri sur sa moto, mais le choc aurait renforcé la douleur. Même si cela ne l'a pas empêché de rouler lundi, des examens sont au programme à Barcelone pour écarter toute blessure, sur conseil du Docteur Xavier Mir, qui suit régulièrement les pilotes du MotoGP.

Ce mardi, Quartararo devait participer à la conférence de presse de présentation du Grand Prix de France et a dû faire l'impasse sur l'événement, ayant du mal à rester plusieurs minutes debout. "Pendant le test, ça s'est aggravé donc on va faire des examens supplémentaires", a-t-il indiqué dans un message diffusé lors de la conférence, se voulant rassurant : "On sera en pleine forme pour Austin".

Lundi, Quartararo avait uniquement évoqué une journée gâchée par la météo. "Les pires conditions pour un test, seulement six tours de faits... On se voit aux États-Unis" déplorait-il dans un message publié sur Instagram. La déception était la même pour Álex Rins. "Peu de tours à cause de la météo donc nous aurons du travail à Austin", a de son côté indiqué l'Espagnol.

Avec Léna Buffa