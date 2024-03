Quartararo a "beaucoup de pièces à tester" sur la Yamaha ce lundi

Le week-end du Grand Prix du Portugal s'est conclu dimanche mais l'équipe Yamaha n'a pas encore quitté Portimão. Comme ce sera souvent le cas lors des manches européennes cette saison, la marque va profiter des concessions en faisant rouler Fabio Quartararo et Álex Rins. Les conditions sont annoncées fraîches avec un ciel menaçant, et Quartararo espère pouvoir tester de nombreux éléments.

"D'abord, il faut voir la météo parce que ça semble assez mauvais", expliquait le Français après la course dimanche. "J'espère que l'on pourra avoir une bonne journée pour au moins essayer quelque chose. Apparemment, on a beaucoup, beaucoup de pièces à tester donc ce sera bien. J'espère que la météo nous permettra de les tester."

Quelles seront les nouveautés au programme ? "Je ne sais pas si je peux en parler donc je préfère ne rien dire !", s'est amusé Quartararo. Son coéquipier Rins s'est montré plus loquace, donnant quelques indications sur ce que Yamaha a l'intention d'évaluer ce lundi. "On a un élément aéro à tester, rien de totalement fou, juste une petite pièce sur le carénage", a expliqué l'Espagnol. "Ce n'est pas un nouvel aileron ou quelque chose comme ça. C'est juste une pièce sur le carénage."

Rins était juste derrière Quartararo en début de course mais alors que le #20 a pu rester dans le top 10 pour prendre la septième place, la nouvelle recrue de l'équipe a "beaucoup glissé de l'avant" et a cherché à modifier son pilotage en chargeant plus l'avant, sans réussite puisqu'il a dégringolé jusqu'à la 13e position. Ce lundi, il compte donc plus sur la chance de pouvoir parfaire son adaptation à la Yamaha que sur des nouveautés.

"Ce sera important de se concentrer peut-être sur les réglages, plus que sur des nouveautés, parce que je ne suis pas très satisfait. Ce n'est pas la faute de l'équipe, ce n'est pas la faute de la moto, c'est juste la deuxième course. On doit comprendre, pour que je m'habitue à la moto. On a du travail."

Un week-end riche d'enseignements

Yamaha n'a pas attendu le test de ce lundi pour travailler sur sa moto et pourra tirer des enseignements du travail effectué de vendredi à dimanche. "En tout cas, je pense qu'on a pas mal de données à analyser sur ce week-end. Je pense que c'est assez positif, même si la course a été assez compliquée", a expliqué Quartararo, qui a pu voir des changements instructifs sur sa moto au cours des trois derniers jours : "Pour moi, [le positif vient des] informations tirées sur les réglages de la moto que l'on a changés. On a pas mal modifié la moto du vendredi au samedi après-midi."

Fabio Quartararo Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"On a trouvé du positif, des points un petit peu plus compliqués à gérer sur la gestion des pneus mais on voit qu'en changeant un petit peu la géométrie de la moto, on a des points qui sont mieux. On doit encore chercher à améliorer ces points encore un petit peu compliqués."

Les éléments positifs ne viennent "pas du grip" selon Quartararo, même s'il s'agit de l'une des faiblesses de la Yamaha : "On a plus amélioré l'entrée des virages, mais le grip n'a pas été amélioré. C'est pour ça qu'il y a encore des choses à modifier".

Trois semaines séparent la course de Portimão de celle d'Austin, en raison de l'annulation du déplacement à Termas de Río Hondo, mais Quartararo n'y voit pas véritablement une opportunité de progresser puisque selon lui, c'est uniquement en accumulant les tours que la M1 gommera ses défauts : "Ça ne se fait pas en une course. Il peut même y avoir deux mois, il faut du roulage, du roulage, beaucoup de données".

"Je pense qu'au moins jusqu'à la mi-saison, on ne va pas avoir une grande amélioration. Il faut qu'on fasse beaucoup de tours, c'est pour ça que les autres teams avec plusieurs motos en piste ont beaucoup plus de données, plus d'informations et surtout, plusieurs pilotes qui roulent de différentes façons. Ce n'est pas vraiment une question de temps mais de roulage, d'informations."