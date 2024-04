EL1 - Les frères Márquez devancent les Aprilia, Zarco à terre

Alors que l'on annonce un week-end nuageux et de possibles gouttes de pluie pour la nuit prochaine, le roulage a débuté sous l'habituel soleil de l'Andalousie mais il faisait assez frais, avec une température ambiance de 17°C, celle de la piste de Jerez dépassant de peu les 30°C.

Les frères Márquez ont vite pris l'avantage, avec Marc devant Álex, tandis que Maverick Viñales, au-dessus du lot à Austin, était troisième après son premier relais, à près d'une demi-seconde du leader. Franco Morbidelli occupait une quatrième place prometteuse devant Pedro Acosta et Enea Bastianini. Le coéquipier de ce dernier, Pecco Bagnaia, était en fond de classement après être resté immobilisé dans son garage en début de séance.

Fabio Quartararo occupait la neuvième position, sur un circuit où il s'est imposé trois fois en MotoGP, et Johann Zarco seulement la 22e, les pilotes Honda étant une nouvelle fois réunis aux dernières places. Les mésaventures de Zarco ont continué avec une chute au virage 8 après le cap de la mi-séance. Le Français a pu se relever immédiatement mais sa moto a subi d'importants dégâts.

Les positions de tête ont peu évolué au cœur de la séance. Morbidelli a pris la troisième place à Viñales et Marco Bezzecchi est remonté au cinquième rang. Longtemps hors du top 10, Jorge Martín s'est emparé de cette cinquième place à un peu plus d'un quart d'heure du drapeau à damier. Augusto Fernández a quant à lui été privé de la fin de séance en raison d'une chute au virage 2.

Le classement a recommencé à évoluer dans la dernière partie de la séance. Après s'être fait une frayeur avec une grosse secousse au virage 6, Viñales a récupéré la troisième place puis Álex Márquez a pris les commandes, repoussant son aîné Marc Márquez à 0"507 à moins de quatre minutes de la fin.

Le trio de tête n'a pas été menacé et Aleix Espargaró est venu offrir aux supporters locaux un quadruplé, en prenant la quatrième place sous le drapeau à damier. Morbidelli a confirmé sa bonne forme avec la cinquième position devant Bezzecchi. Leader de cette même séance il y a un an, Dani Pedrosa, l'un des trois pilotes engagés en wild-card ce week-end, a été le meilleur représentant de KTM au septième rang, devant Brad Binder, Martín et Acosta.

Discret tout au long de la séance, Bagnaia est remonté au 12e rang dans les derniers instants, ce qui lui a permis de devancer Bastianini et Quartararo. Zarco a été le meilleur des cinq pilotes Honda engagés ce week-end, mais à une lointaine 19e position.

Les pilotes seront de retour en piste à 15h00 pour les Essais. Les dix premiers de cette séance seront directement qualifiés pour la Q2, avec seulement deux places supplémentaires à prendre samedi matin.

Lire aussi : MotoGP Le programme du GP d'Espagne MotoGP 2024

GP d'Espagne - Essais Libres 1 MotoGP