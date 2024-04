Le programme du GP d'Espagne MotoGP 2024

Jerez de la Frontera en est le rendez-vous le plus ancien du MotoGP sur le territoire espagnol. Le circuit andalou est en effet entré au programme du championnat en 1987 et n'a ensuite connu aucune absence, ce qui en fait la piste ayant accueilli le plus de Grands Prix consécutivement après Assen.

Même le COVID-19 n'a pas fait vaciller ce déplacement au sud du pays, et c'est à Jerez que le championnat s'était relancé après le confinement. La double épreuve organisée alors est restée dans les mémoires pour ses nombreux coups de théâtre, entre l'incroyable course de Marc Márquez et la chute finale qui allait lui valoir des mois de convalescence, la blessure d'un autre prétendant au titre, Álex Rins, les deux premières victoires de Fabio Quartararo, l'explosion de l'affaire des soupapes chez Yamaha, ou encore le dernier podium de Valentino Rossi...

Revenue à une date printanière classique, Jerez est redevenue l'une des manches clés de la première partie du championnat, attendue comme un juge de paix par certains et suivie par un test au lendemain de la course qui centralisera beaucoup d'attentes pour les équipes en quête de réponses après les quatre premières courses.

Les horaires du GP d'Espagne

Pour la première fois de la saison, il n'y a pas de décalage horaire avec la France. La course sprint s'élancera à 15h00 samedi et la course principale à 14h dimanche.

Date Séance Heure française Vendredi 26 avril Essais Libres 1 10h45 - 11h30 Essais 15h00 - 16h00 Samedi 27 avril Essais Libres 2 10h10 - 10h40 Qualifications 10h50 - 11h30 Course sprint 15h00 Dimanche 28 avril Warm-up 9h40 - 9h50 Course 14h00

Retrouvez le programme à votre heure ici.

Comment suivre le Grand Prix d'Espagne ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France et, cette semaine encore, elles retransmettront l'intégralité du programme. Toutes les séances seront diffusées sur Canal+ Sport 360, ainsi que le sprint et les courses des catégories Moto2 et Moto3. Il faudra ensuite basculer sur Canal+ pour la course principale MotoGP, dimanche.

Le circuit de Jerez

Jerez est une manche atypique, avec un circuit court et globalement lent. Il possède deux courtes lignes droites, ne dépassant pas les 607 mètres, un soulagement pour certains constructeurs mais un marqueur qui a pu s'avérer problématique pour des motos telles que les Ducati par le passé.

La variété de vitesse des 13 virages oblige les motos à composer avec des changements de direction rapides, mais aussi des relances lentes nécessitant une bonne reprise. Sur le profil sinueux et vallonné de la piste andalouse, chacun tentera également de trouver le plus de stabilité possible afin de s'adapter à un bitume manquant de grip et pouvant générer des turbulences.

Caractéristiques de la piste :

Construction 1986 Longueur de la piste 4,423 km Largeur de la piste 11 m Virages 5 gauche - 8 droite Plus longue ligne droite 607 m Pole position à gauche Distance de la course MotoGP 110,575 km (25 tours) Distance de la course sprint 53,076 km (12 tours)

Records en vigueur :

Record absolu Pecco Bagnaia 1'36"170 2022 Meilleur temps en course Pecco Bagnaia 1'37"669 2022 Record V-max Johann Zarco 300,8 km/h 2021 Record vitesse moyenne Pecco Bagnaia 165,5 km/h 2022

Le palmarès du GP d'Espagne

Jerez est la piste fétiche de Fabio Quartararo, qui y a couru avant de rejoindre les Grands Prix et y a remporté ses deux premières victoires MotoGP lors d'un doublé mémorable en 2020. En 2021, alors qu'il faisait office de grand favori, il a dominé jusqu'au 15e tour avant de dégringoler au classement, victime d'un arm-pump.

Depuis, c'est Ducati qui a marqué de son empreinte ce circuit pourtant opposé au caractère de la Desmosedici il n'y a encore pas si longtemps. Bien plus maniable aujourd'hui qu'elle ne l'était par le passé, la moto italienne a signé le doublé en 2021, puis s'est imposée à nouveau en 2022 avec Pecco Bagnaia, auteur du hat trick. L'an dernier, le champion italien a récidivé avec la victoire dominicale, alors que la journée du samedi avait souri à Aleix Espargaró (Aprilia) et Brad Binder (KTM).

Le derniers polemen et vainqueurs à Jerez :

Année Pole position Victoire sprint Victoire GP 2023 A. Espargaró B. Binder P. Bagnaia 2022 Pecco Bagnaia Pecco Bagnaia 2021 Fabio Quartararo Jack Miller 2020* Fabio Quartararo Fabio Quartararo 2020 Fabio Quartararo Fabio Quartararo 2019 Fabio Quartararo Marc Márquez

*GP d'Andalousie

Course suivante : Grand Prix de France (10-12 mai)

Calendrier MotoGP