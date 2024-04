Lin Jarvis quittera la tête de Yamaha à la fin de la saison

Lin Jarvis, 66 ans, est à la tête de Yamaha Motor Racing, le département course de la marque, depuis 26 ans. En tant que patron du programme MotoGP, le Britannique a joué un rôle majeur dans le renouveau connu par le constructeur à partir du milieu des années 2000. Avec Davide Brivio, il a su convaincre Valentino Rossi de rejoindre le projet en 2004, alors que le pilote italien était à ce moment-là la référence du championnat et le fer de lance de Honda.

Avec Rossi comme leader et sous l'égide de Jarvis, Yamaha a remporté les titres en 2004, 2005, 2008 et 2009, avant d'entrer dans une nouvelle ère, celle de Jorge Lorenzo, qui a été couronné en 2010, 2012 et 2015. Après une période marquée par la domination de Marc Márquez, vainqueur de six titres sur sept possibles entre 2013 et 2019 avec Honda, Fabio Quartararo a ramené la couronne à Iwata en 2021. Au total, huit titres pilotes ont donc été remportés par Yamaha sous la houlette de Jarvis.

L'une de ses dernières contributions aura été de sceller le renouvellement de contrat de Fabio Quartararo, annoncé la semaine dernière. Sa prochaine mission va être de trouver un accord avec une équipe indépendante, afin que Yamaha retrouve quatre motos sur la grille deux ans après la rupture avec le team RNF. Ensuite, Lin Jarvis cédera sa place.

"Ce sera ma dernière saison avec Yamaha, je partirai à la fin de l'année", révèle Lin Jarvis dans une interview accordée à Motorsport.com dans l'installation de Yamaha sur le circuit d'Austin, où se tient cette semaine le troisième Grand Prix de la saison.

"Je déciderai plus tard de ce que je vais faire, ce à quoi je vais consacrer mon temps. J'ai démarré dans l'équipe d'usine en 1999. Cela a été une période exceptionnellement longue. J'ai 66 ans désormais et je commence à être un peu fatigué de voyager. Je fais cela depuis 26 ans et c'est assez extraordinaire d'avoir la même personne à la tête d'un projet, d'une usine, pendant une si longue période. Le moment est venu de faire quelque chose de nouveau."

"C'est le moment idéal pour faire cette transition", poursuit le directeur exécutif de Yamaha Motor Racing, basé en Italie, où se trouve le siège du département course de la marque. Avant de prendre ses fonctions en 1999, il avait déjà expérimenté d'autres postes chez Yamaha, au niveau européen cette fois, dans le marketing et la communication.

"Nous devons réussir à clore mon chapitre et à commencer le nouveau, en harmonie. C'est la meilleure solution pour les deux parties. Nous avons déjà identifié le candidat qui me succédera certainement, même si cela n'a pas encore été officialisé. Mais il s'agira d'un homme du groupe Yamaha, qui prendra mes fonctions en janvier de l'année prochaine", ajoute Lin Jarvis.

Il n'en dira pas plus quant au nom de son remplaçant, néanmoins d'après les informations de Motorsport.com, le candidat idéal aux yeux du comité exécutif de la marque est Paolo Pavesio, actuellement directeur du marketing et de la compétition pour Yamaha Europe. L'Italien est un homme du cru, proche de la compétition et habitué des épreuves de WorldSBK et de motocross.