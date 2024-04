Retour d'un team satellite Yamaha ? La réponse d'ici le Mugello

Le départ de RNF vers Aprilia pour la saison 2023 a contribué à ébranler Yamaha dans son programme MotoGP, déjà malmené par une M1 dont les performances ont régressé. La marque vit actuellement sa deuxième saison sans pouvoir compter sur une équipe satellite, ce qui laisse ses deux pilotes officiels seuls aux affaires à chaque Grand Prix, avec pour seule aide ponctuelle les venues de Cal Crutchlow pour quelques wild-cards dans l'année.

Bien entendu, le programme d'essais tente de compenser cette perte, mais chacun sait à quel point rouler en conditions réelles de course peut se révéler bénéfique, avec des motos poussées à leur maximum et une accumulation de données véritablement comparables. Face à la force de frappe de Ducati, qui bénéficie de huit motos en piste chaque week-end, et des autres constructeurs qui ont pu maintenir des programmes classiques de quatre motos, Yamaha se trouve indéniablement en position délicate.

Le championnat ne souhaite pas autoriser l'ouverture de places supplémentaires sur la grille, ce qui signifie que la seule solution pour Iwata est de s'octroyer les services d'une des équipes déjà présentes. Or, les choix sont limités compte tenu des accords déjà noués. Les deux noms qui circulent encore actuellement sont ceux de VR46 et de Pramac Racing, avec des rumeurs qui s'éteignent pas.

Le directeur de VR46 a toutefois réaffirmé ces derniers jours son souhait de rester partenaire de Ducati, une stabilité qu'il lui semble devoir aux partenaires de l'équipe en raison des performances offertes par la moto italienne en comparaison de la Yamaha. Quant à Pramac, il s'agit de l'équipe B emblématique du constructeur de Borgo Panigale, qui bénéficie de motos d'usine et a pu, grâce à la solidité de ce partenariat, hisser ses pilotes vers la victoire et la lutte pour le titre.

Même si, là aussi, le niveau de compétitivité offert par Ducati donne toutes les raisons de croire que prolonger serait le choix le plus logique d'un point de vue sportif, Pramac est en capacité de ne pas renouveler son contrat sachant qu'il lui faut pour cela activer une option avant le 2 juin, date du GP d'Italie. Comme VR46, l'équipe a en tout cas eu des discussions avec la concurrence, et notamment avec Yamaha.

Questionné sur la situation à l'heure actuelle, Lin Jarvis a fait le point avec le site officiel du MotoGP, choisissant attentivement ses mots. "Notre intention est clairement d'avoir à nouveau quatre motos sur la grille, et ce dès que possible", a déclaré le directeur exécutif de Yamaha Motor Racing. "Pas uniquement pour être compétitifs lors de chaque week-end en ayant plus de motos sur la grille et plus de données, mais aussi pour avoir ces données et l'expérience des pilotes afin que cela aide à développer la moto. Je pense qu'avoir deux motos est clairement un désavantage."

"Nous y travaillons. Il y a beaucoup de discussions en cours, toutes sont confidentielles, alors je ne peux pas vraiment en dire quoi que ce soit. La seule chose que je peux dire à ce jour, c'est que nos plans restent inchangés. Nous sommes optimistes quant au fait de peut-être réussir à avoir une équipe satellite, une seconde équipe, une équipe indépendante sur la grille dès que possible. Mais il va vous falloir attendre un peu plus, tout comme nous."

Interrogé sur la deadline fixée pour savoir si Yamaha retrouvera ou non une équipe satellite l'année prochaine, Lin Jarvis a lui-même évoqué une échéance maximale au 2 juin. "Il n'y a pas vraiment de deadline fixe en tant que telle, il n'y a pas de règle, rien de défini. Mais je pense que le plus tard serait d'ici au Mugello. Tout devrait être réglé avant le Mugello", a-t-il précisé, en insistant sur le conditionnel.

"La seule deadline que l'on ait véritablement concerne les planifications futures, quand on réalise les investissements, que l'on parle des budgets et de concevoir du matériel supplémentaire ou non. Il faut le savoir avant juin, donc c'est plus ou moins la période."