Martín attend la décision de Ducati : "Ça n'est pas entre mes mains"

Chaque fois qu'il est interrogé sur son avenir, Jorge Martín s'en tient à une ligne fixe, celle d'affirmer son intention de courir dans une équipe d'usine la saison prochaine. C'est ce qu'il a réaffirmé jeudi, à la veille des premiers essais du GP des Amériques.

S'il est resté en poste chez Pramac alors qu'il a un temps cru pouvoir être promu dans le team officiel Ducati en fin de saison dernière au détriment d'Enea Bastianini, qui lui avait précédemment damé le pion lorsque le constructeur les avait mis en rivalité, c'est avec dans l'idée que 2024 sera sa dernière saison dans l'équipe italienne. Ses responsables ne se font d'ailleurs aucune illusion, ayant suggéré très clairement au cours de l'hiver que leur pilote star quitterait le navire à la fin du championnat.

Seulement, l'avenir du vice-Champion du monde ne s'écrira pas uniquement à travers son départ de Pramac ; encore lui faut-il trouver un point de chute qui lui convienne pour justifier et enclencher cette séparation. Or, les places réalistes dans les équipes d'usine ne sont pas si nombreuses que cela, surtout si l'on juge que deux des cinq constructeurs n'offrent pas, à ce jour, des performances susceptibles de séduire l'Espagnol.

Pourtant, il n'en démord pas : il n'est pas question pour lui de rester pilote satellite l'année prochaine. Et pour mieux encore faire comprendre ses intentions, il ajoute à cette affirmation ce qu'il présente comme sa priorité : prendre ce statut de pilote officiel chez Ducati.

C'est ce qu'il a répété à nouveau ce jeudi lorsqu'il a été interrogé sur les rumeurs ayant circulé ces derniers jours au sujet d'un supposé passage de Pramac dans le clan Yamaha, et sur l'éventualité que cela le fasse rester. Souriant face à cette hypothèse, Martín a déclaré : "Je suis plus lié à Ducati qu'à Pramac, ça a été comme ça dans toute ma carrière MotoGP. Tout le monde connaît ma priorité, maintenant on va voir, il est encore tôt. J'espère passer dans une équipe d'usine, alors même si Pramac change je pense que je ne vais pas rester ici."

Puis Jorge Martín a ajouté : "J'essaye d'avancer. Ça n'est pas entre mes mains. J'ai déjà passé le témoin et c'est maintenant Ducati qui va décider quoi faire. Ensuite, on verra bien." Au constructeur, donc, de départager les prétendants au poste de coéquipier de Pecco Bagnaia, une short-list prestigieuse dans laquelle la logique veut que figurent également Marc Márquez et Enea Bastianini, au minimum.

Lui que l'on a un temps dit en contact avec Yamaha pour tenter d'accéder à ce statut d'officiel qui l'attire tant, il n'a pas manqué d'être questionné sur la décision prise par Fabio Quartararo de prolonger son contrat avec le constructeur japonais. "J'ai été un peu surpris après ces quelques années de souffrance", a-t-il admis, "mais il doit avoir ses raisons et je suis sûr qu'il a confiance dans le projet."

En attendant de savoir ce que l'avenir lui réservera, Jorge Martín savoure depuis la première fois de sa carrière le statut de leader du championnat − du moins, plus de 24 heures. "Je suis très content de ce début de saison jusqu'à présent, on fait du très bon boulot", s'est-il félicité avant de se lancer dans ce troisième Grand Prix, pas le plus favorable puisqu'il n'y a jamais fait mieux que cinquième en MotoGP.

"Notre objectif est de faire mieux que les années précédentes. Ça n'est pas seulement le cas ici, mais j'ai eu pas mal de difficultés sur cette piste la saison dernière et mon principal objectif est d'être meilleur chaque année. On verra. Ce sera un gros challenge parce qu'on va y avoir beaucoup d'adversaires forts ce week-end mais je me sens confiant, je pense qu'on fait du très bon boulot. Je me sens aussi en bonne condition physique, et c'est important. Je me souviens que la saison dernière, j'avais de la fièvre et je prenais des antibiotiques, j'avais du mal. J'espère pouvoir faire partie des meilleurs."

