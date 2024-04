Quartararo enthousiaste : "On n'aura pas le temps de tout essayer"

Fabio Quartararo aborde un week-end crucial pour le projet Yamaha en MotoGP. Les objectifs pour le GP d'Espagne en lui-même restent modestes après un début de saison où la M1 a encore été très distancée, mais le test qui suivra lundi, avec tous les pilotes, verra la marque introduire de très nombreuses nouveautés, difficilement évaluées ces dernières semaines en raisons de plusieurs séances privées perturbées par de mauvaises conditions météo.

Alors qu'il a longtemps réclamé des changements sur sa moto sans obtenir satisfaction, Quartararo se prépare à un lundi particulièrement chargé... à tel point qu'il anticipe de ne pas avoir le temps d'évaluer tout ce que Yamaha a apporté en Andalousie. La marque se démène pour améliorer tous les aspects de la moto, ce qui donne au Français l'espoir de progrès constants jusqu'à la fin de la saison.

Avant ce test, Quartararo va disputer un week-end de course sur le circuit où il a décroché ses deux premiers succès en MotoGP il y a quatre ans. De tels résultats paraissent hors de portée cette année et il veut donc poursuivre les expérimentations de réglages entamées à Austin, notamment pour tenter de remédier au manque d'adhérence de sa machine.

Comment abordes-tu ce week-end ?

De la même façon que les autres. On a pas mal de choses à essayer, durant le week-end et aussi le lundi, donc on va essayer de faire du mieux possible. Je pense que le plus important, c'est de comprendre et d'essayer de trouver la solution pour vraiment faire ce pas en avant. On sait où est notre "problème" pour faire un pas en avant, mais il faut trouver la solution.

Il y aura de gros changements sur la moto lundi...

Oui, pas mal. On n'aura pas le temps de tout essayer, mais déjà, si on arrivait à faire l'essai de deux ou trois pièces pour vraiment être sûrs que ça marche, ça serait super important. On a énormément de choses à essayer.

Fabio Quartararo Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Quels sont ces deux ou trois choses ?

Dans les choses qui vont se voir, on a pas mal d'aéro à essayer, une version qui sera assez différente. On aura un châssis. Le moteur, je ne sais pas mais il y a plein, plein de choses à essayer : on a un bras oscillant, on ne sait même pas si on peut l'essayer, de l'électronique que l'on essaiera aussi, beaucoup de choses qui ont été testées par Cal [Crutchlow, le pilote d'essais] à Barcelone. Il devait les tester au Mugello mais il n'a pas pu [à cause de la météo].

À propos de Cal, on voit Pedrosa sur la KTM, Savadori sur l'Aprilia, Bradl avec Honda... Est-ce que tu regrettes qu'il n'y ait pas plus de wild-cards avec Cal ?

Je pense qu'il va en faire deux ou trois cette année. [...] Au final, c'est assez compliqué. Ils font déjà énormément de tests mais après, je pense que s'ils font [ce programme], c'est qu'il y a une raison. On rentrera en discussions pour faire beaucoup de wild-cards avec Cal.

Tu discutes beaucoup avec lui ?

On n'échange pas énormément, mais on échange sur pas mal de choses : les choses qu'il a essayées, qu'il doit essayer, ce qu'il en pense... Je trouve que c'est important.

Je pense que de maintenant, jusqu'à la fin de la saison, ça ne sera que des pas en avant.

Comment travailles-tu ta patience en attendant des résultats ?

C'est difficile mais au final, il faut penser à ce qui arrive et je sais qu'avec la façon dont on travaille en ce moment, ça va arriver. Il faut de la patience. Ça fait déjà un an que l'on est dans cette situation. Je pense que de maintenant, jusqu'à la fin de la saison, ça ne sera que des pas en avant.

Le fait d'être Champion du monde t'aide-t-il, dans le sens que tu as déjà prouvé ce que tu pouvais faire ?

Plus que prouver ce que je pouvais faire, c'est que j'ai accompli l'un des mes rêves. Bien sûr, j'en ai d'autres mais ça te donne aussi une tranquillité. Je veux revenir où j'étais il y a quelques années. C'est pour ça que je pense qu'il faut rester calme, essayer de travailler de la meilleure façon pour retrouver ce feeling.

L'année dernière, le week-end a été cauchemardesque... Les problèmes ont-ils été identifiés ?

On les a identifiés, on a aussi identifié les résultats d'Austin, du Portugal et du Qatar. C'est pour ça que même pendant le Grand Prix, on essaiera pas mal de choses. Il y a une chose que l'on a identifiée sur les trois premières courses, qui fait que l'on est plus en difficulté à plusieurs égards, surtout sur le grip, pas seulement en accélération mais aussi en entrée de virage. C'est quelque chose qui a une grosse influence sur la confiance. On va essayer de trouver une solution à ça ce week-end. L'an dernier, c'était aussi un problème mais si on regarde le rythme, sur les essais on était très rapides. Il faut que l'on arrive à trouver une solution sur le time attack.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Vas-tu transformer le week-end en test pour évaluer des nouveautés ?

On ne peut pas tester des choses pendant le Grand Prix. Je ne dis pas que c'est un test, parce que ça paraît bizarre, mais évidemment, je n'ai rien à perdre si quelque chose se passe mal. On doit se concentrer sur le vendredi après-midi : si on peut entrer directement en Q2, ce sera le plus important. Mais on a de petites choses à tester, des choses assez massives dans les réglages, que l'on n'a jamais vraiment testées par le passé. Avec les ingénieurs, on n'a jamais eu des réglages totalement différents sur la moto, on a toujours changé de petites choses. Depuis Austin, on joue beaucoup et je pense que c'est bien parce que dans les trois premières courses, on a vraiment vu nos points faibles. On a beaucoup de petits [problèmes] mais il y en a qui nous font perdre beaucoup de temps et on se focalise sur ça.

Si tu n'entres pas directement en Q2, le sprint et la course vont-ils plus servir à tester des choses ?

On peut les utiliser différemment mais pour moi, le plus important maintenant est d'essayer d'entrer en Q2. C'est vraiment, vraiment dur. Mais même avant, en EL1 on pourra tester des choses, dans le premier relais de vendredi après-midi et samedi matin aussi. On peut toujours essayer. Je pense que ça peut nous aider à trouver une voie et à changer un peu nos réglages parce qu'au final, c'est vraiment la première fois que l'on change autant de choses en un an : le moteur et l'aéro sont totalement différents, les réglages sont différents... On doit aussi bien analyser comment ajuster la moto parce que sincèrement, les trois dernières années nous n'avons pas changé grand-chose.