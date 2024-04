Márquez "comprend" Quartararo : "Il a beaucoup plus de temps"

Fabio Quartararo a justifié sa prolongation chez Yamaha par l'importante restructuration mise en place par le constructeur, l'exemple le plus marquant étant le recrutement au poste de directeur technique de Max Bartolini, jusque-là bras droit de Gigi Dall'Igna à la tête de Ducati.

Avant cette prolongation, le dilemme auquel Quartararo faisait face était comparable à celui de Marc Márquez l'an passé, quand il a fini par quitter une marque japonaise en difficulté, Honda en l'occurrence, pour Gresini, où il dispose d'une Ducati qui n'est même pas dans sa dernière spécification. Quartararo a justement vu ce départ comme la source d'un déclic chez Yamaha, déterminé à ne pas perdre à son tour son pilote phare.

Désormais trentenaire, Márquez s'est volontairement coupé de la zone de confort que représentait Honda, avec pour objectif de retrouver le plaisir de jouer les premiers rôles sur une moto. Même si Quartararo a fait le choix opposé, Márquez comprend qu'il ait donné une nouvelle chance à Yamaha, en particulier parce qu'il n'a que 24 ans et plus de temps devant lui.

"Je ne suis pas surpris que Quartararo soit resté chez Yamaha", a déclaré Márquez à Motorsport.com. "D'abord parce que Yamaha est Yamaha, et Honda est Honda : tôt ou tard, ils vont revenir. Beaucoup de gens ont fait des comparaisons avec ma situation mais Fabio a beaucoup plus de temps qu'il ne m'en restait."

Marc Márquez Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Pour le Catalan, un autre élément dans la décision de son rival est l'absence de traumatisme comparable à celui qu'il a vécu avec sa blessure au bras en 2020, qui a brutalement mis fin à sa domination et l'a plongé dans une situation difficile, entre sa convalescence et les différentes opérations : "Il n'a pas traversé une période comme la mienne, avec une blessure importante qui m'a même fait douter de moi. C'est fondamental."

Sur la Ducati, Márquez recommence déjà à lutter pour les premières places. Au Grand Prix des Amériques, il a pris la deuxième position du sprint et menait avant de tomber en course principale, tandis que Quartararo a dû se contenter de la 15e place samedi et de la 12e dimanche, ce qui illustre le retard actuel de Yamaha.

Sur Canal+, Márquez a demandé au Français "Que t'ont-ils promis ?" car justement, il n'était lui-même pas en mesure de se baser sur des déclarations d'intention sur des progrès à moyen terme, préférant l'assurance de retrouver immédiatement une moto performante. Il continue néanmoins à croire au retour au premier plan des constructeurs japonais.

"Quand tu es dans un projet pour lequel tu as beaucoup donné et qu'on t'en a promis plus, c'est normal d'avoir cette patience et cette confiance pour que ça vienne", a souligné Márquez, estimant que les efforts sont récompensés en MotoGP : "Il faut de la confiance et aussi de la chance, parce que tous les ingénieurs travaillent dur. La chance repose sur le fait que [les techniciens] trouvent la clé qui mènera à une moto performante."