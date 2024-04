Après un GP expérimental, Quartararo attend des nouveautés

Fabio Quartararo a pris une 12e place peu réjouissante à Austin, après un tout droit qui l'a relégué en 20e position en début de course puis une remontée facilitée par plusieurs chutes, mais ce résultat est presque anecdotique pour le pilote Yamaha. Ce dernier a surtout consacré son week-end à l'évaluation de réglages inédits sur sa moto.

Après la course sprint, il se réjouissait de voir "plus de changements en une seule course que durant toute l'année dernière" et les expérimentations ont continué pour la course principale. "Ce week-end, on a passé énormément de temps avec de nouveaux réglages, à changer pas mal de choses", a confirmé Quartararo sur Canal+. "On est repartis en course avec une moto que l'on n'avait pas essayée."

"Malheureusement, j'ai fait un tout droit dans le premier tour. Je pense que la position aurait peut-être été un peu meilleure mais c'est surtout le ressenti [qui compte] : je me suis senti un petit peu mieux. On attend de nouvelles pièces, parce que je pense qu'on a déjà pas mal tourné avec les réglages."

Les performances affichées pendant la course ont finalement été plutôt encourageante, sur une moto pourtant très peu familière. "Sincèrement, je m'attendais à pire parce que mon rythme n'était pas bon, mais la dégradation du pneu n'était pas mauvaise", a souligné Quartararo lors de sa rencontre avec les journalistes. "Je pense qu'on aurait pu le gérer un peu mieux. Ce week-end, on a testé beaucoup, beaucoup de choses. Même en course, on est partis avec une moto que je n'avais pas testée. Je pense que c'est bien pour notre expérience."

Fabio Quartararo Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Je ne vais pas dire qu'on a pris cette course comme un test, mais c'est la première fois que l'on essaie autant de choses et je pense que c'était positif de le faire, surtout que l'on a rien à perdre", a-t-il ajouté, reconnaissant que les résultats bruts comptent peu à ce stade : "Actuellement, l'objectif est d'améliorer la moto et ne pas vraiment se concentrer sur les résultats."

Dans les réglages, je pense qu'on a tout essayé. Une moto basse, une moto longue, une moto courte... Maintenant, ce sont de nouvelles pièces qu'il nous faut et c'est au planning.

Le Français pense avoir maintenant exploré toute la palette de réglages à sa disposition et estime que des progrès passeront par des nouveautés. Yamaha avait prévu d'en évaluer de nombreuses, dont un nouveau moteur, dans un test permis par les concessions à Portimão, mais les conditions météo ont finalement privé les pilotes de roulage. Le test organisé au lendemain du GP d'Espagne, où tous les pilotes seront présent, sera une nouvelle occasion.

"On va essayer de nouvelles pièces. Comme je viens de le dire, dans les réglages, je pense qu'on a tout essayé. Une moto basse, une moto longue, une moto courte... Maintenant, ce sont de nouvelles pièces qu'il nous faut et c'est au planning, donc j'ai vraiment hâte d'être au test de Jerez."

Le résultat du GP des Amériques a été un symbole du retard pris par Yamaha ces dernières années. Quartararo l'a conclu à 17"701 de Maverick Viñales, qui était encore son coéquipier il y a trois ans, avant sa brouille avec le constructeur et son départ pour Aprilia en cours de saison. La marque italienne a discuté avec Quartararo ces derniers mois et il aurait donc pu piloter une moto actuellement victorieuse la saison prochaine, néanmoins il assure n'avoir aucun regret quant à sa prolongation chez Yamaha. Beau joueur, il félicite même Viñales.

"Ça ne change rien. Ça fait déjà pas mal de courses qu'on voit que l'Aprilia est très, très rapide. On sait que Maverick, quand il est dans son week-end, il est imbattable. On l'a vu plusieurs fois et, ce week-end, il a vraiment fait une très belle course puisqu'il a fait un départ très moyen – j'étais derrière lui au premier virage – et il termine premier donc, franchement, une très belle course pour lui."