Bagnaia sent que des vibrations l'ont privé de la lutte à l'avant

Dominateur au Qatar, Pecco Bagnaia a depuis du mal à retrouver de bonnes sensations sur la Ducati. Son week-end au Portugal a été marqué par de petites erreurs, dont une qui l'a privé de la victoire en course sprint, et un manque de performance suivi d'un accrochage avec Marquez Márquez le dimanche, tandis qu'aux États-Unis, son pneu arrière lui a posé problème dans les deux épreuves.

Lors du sprint, un mauvais départ et des glissades restées inexpliquées l'ont empêché de faire mieux que huitième et dimanche, Bagnaia a été confronté à des soucis de chattering. Le vainqueur des deux derniers championnats a pourtant vécu un bon début de course, passant de la cinquième place sur la grille à la deuxième après cinq tours, mais ses difficultés l'ont vite fait plonger dans la hiérarchie. Il a perdu le contact avec le groupe de tête et finalement pris la cinquième place.

"Ma course a bien débuté, je me sentais bien", a souligné Bagnaia. "Après le sixième tour, je pensais que je pourrais me battre pour une victoire ou un podium, mais j'ai commencé à avoir beaucoup de chattering, beaucoup de vibrations sur le côté gauche, c'était très difficile de tout gérer, et j'ai complètement détruit mon pneu sur le côté droit. C'était difficile de prendre les virages sur la droite."

Bagnaia n'a pas pu piloter sans retenue, une situation qui lui rappelle les difficultés rencontrées il y a deux ans, au début de sa première campagne victorieuse en MotoGP : "J'ai piloté sur la défensive après six ou sept tours, et c'était très difficile. J'ai essayé de tout gérer mais quand c'est comme ça, il faut comprendre la situation et résoudre les problèmes parce que c'est très difficile en ce moment."

"La situation est très similaire à 2022, dans le sens où je devais piloter sur la défensive en début de de saison. Je fais totalement confiance à l'équipe pour résoudre le problème, on va de nouveau se battre à l'avant."

Les deux premiers à l'arrivée, Maverick Viñales et Pedro Acosta, avaient opté pour le pneu medium, que Bagnaia avait longuement testé vendredi, mais il a finalement opté pour le tendre, un choix partagé par Jorge Martín et qui a peut-être été moins bon... mais le pilote Ducati n'y voit pas la source de ses difficultés, puisqu'Enea Bastianini a aussi utilisé la gomme soft et s'est offert la dernière place sur le podium.

"Pendant le warm-up, j'ai utilisé le pneu de la course sprint, juste pour faire plus de tours sur un pneu usé. C'était juste pour comprendre si un tendre pourrait faire toute la course et je pense que c'était le bon choix. Maverick et Pedro avaient le medium et il semble qu'ils étaient bons après beaucoup de tours, mais si on prend en compte Enea, [s'il n'avait pas eu] de problèmes, sans erreurs, il aurait pu jouer la victoire et il avait le tendre."

Bagnaia cherche surtout à comprendre ses soucis de vibrations, également rencontrés par Martín depuis le début de la saison, mais qui ne semblent pas toucher toutes les Ducati : "C'est bizarre parce qu'Enea n'a eu aucun chattering ce week-end, mais il a vraiment du mal. Je me sentais bien, Martín était rapide mais [dimanche] on a eu du mal. C'est difficile à comprendre avec trois motos – parce que Franky [Morbidelli, qui a aussi le modèle 2024] apprend encore donc c'est difficile de le mettre sur le même package."

"Enea a souffert avec les freins, pour faire tourner la moto, mais [dimanche] il était super rapide et sans problèmes, il aurait pu jouer la victoire. J'ai pu jouer la victoire pendant seulement six tours et après j'ai commencé à souffrir."

Après cette nouvelle course difficile, Bagnaia ne pointe qu'à la cinquième place au championnat, à 30 points de Martín.