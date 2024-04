Bagnaia n'explique pas son manque de rythme lors du sprint

Pecco Bagnaia a vécu une course sprint décevante et surtout inexplicable à Austin. Quatrième sur la grille, le Champion du monde s'est mal élancé et s'est retrouvé hors du top 10. Il est ensuite péniblement remonté en huitième position, ce qui ne lui a rapporté que deux points. Mais plus que son départ, c'est son manque de rythme qui le trouble.

"Avant tout, au départ j'ai patiné et tout était foutu", a résumé Bagnaia. "Après, c'était très difficile d'attaquer. À chaque fois que j'essayais d'attaquer, l'arrière glissait beaucoup, je perdais l'arrière partout et c'était très difficile d'être au niveau que je voulais."

"[C'était] beaucoup plus difficile que ce matin en EL2, quand avec [des pneus qui avaient] trois tours de plus que [la durée de la] course sprint, je roulais en 2'02"4 dans le dernier tour", a-t-il détaillé. "Aujourd'hui, [lors du sprint], c'était presque impossible de faire un 2'02"8 ou un 2'02"9. On doit comprendre, on a une autre course demain et on doit analyser les données ce soir."

Le meilleur tour de Bagnaia a été mesuré en 2'03"236, à près d'une seconde du 2'02"275 du vainqueur, Maverick Viñales, tandis que tous les autres pilotes Ducati ont roulé sous la barre des 2'03, sauf naturellement Fabio Di Giannantonio, qui a abandonné dès le premier tour. C'est pour cette raison que Bagnaia suspecte une anomalie, sans savoir précisément où elle se situe.

"Ce matin, j'avais un pneu qui avait 14 tours et un pneu neuf cet après-midi, et j'étais six dixièmes plus lent que ce matin", a-t-il résumé, prévenant qu'il veut d'abord rouler avec un autre pneu lors du warm-up avant de songer à des changements de réglages : "Aujourd'hui, c'était mauvais dans une telle mesure que nous n'allons rien changer, parce que peut-être que ça ira en changeant le [pneu] arrière."

Pecco Bagnaia Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Je n'ai pas parlé avec Michelin mais on doit discuter avec eux, pour vérifier les données", a-t-il prévenu, ne souhaitant incriminer aucun élément à ce stade : "Peut-être que c'était la température, peut-être que ça venait des conditions. J'ai vu les chronos de Maverick et ça paraissait incroyable. Mon objectif, mes ambitions et mes sensations étaient que je voulais être au même rythme que Maverick."

Bagnaia pense que son coéquipier Enea Bastianini a "peut-être [vécu] la même chose" : "J'ai vu qu'on était tous les deux en difficulté. C'est une chose qui peut arriver parfois, c'est arrivé de nombreuses fois par le passé, et c'est encore arrivé. Mais ce qui me met le plus en colère est que ce matin, j'étais super rapide, j'avais l'un des meilleur rythmes et c'était impossible de le refaire cet après-midi."