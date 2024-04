Quartararo ravi : "Plus de changements en une course que l'année dernière"

Seizième sur la grille de départ et 15e sous le drapeau à damier après les dix tours du sprint, Fabio Quartararo a dressé un bilan positif au terme de cette deuxième journée au Texas, s'attachant à des éléments bien plus encourageants que ses résultats bruts. Tout juste reconduit chez Yamaha jusqu'en 2026, le Français affiche une certaine quiétude dans sa manière d'analyser le travail mené et c'est donc en pensant à la valeur de celui-ci qu'il se dit heureux des très nombreuses évaluations réalisées.

Face aux faibles résultats auxquels peut prétendre la M1 à l'heure actuelle, Quartararo juge que la seule bonne approche à suivre est de multiplier les tests grandeur nature et d'expérimenter un maximum de solutions. C'est précisément le pli qui a été pris pour ce week-end et, même si toutes les évaluations ne livrent pas de résultat positif, cette proactivité dans le travail collectif séduit indéniablement le Français.

"Ce week-end, chaque sortie qu'on a faite, c'était pour essayer quelque chose d'assez important sur la moto. Même pour le sprint, on a pris une moto qu'on n'avait encore jamais utilisée, et je pense que c'est assez bien dans la position qui est la nôtre actuellement d'essayer de grosses choses", explique Fabio Quartararo. "Finir P13 ou P15, ça ne va pas vraiment changer grand-chose pour nous. Je pense que la manière dont on travaille est bonne, même si les résultats ne montrent rien. On essaye des choses qu'on n'avait jamais eues par le passé."

"Je pense que demain matin, on va encore essayer quelque chose de nouveau et, si on a une idée pour la course, on l'essaiera aussi. Ça ne sert à rien d'être conservateur dans la position qui est la nôtre actuellement. En faisant ces choses-là, on identifie pas mal de directions, en particulier en remontant la moto, en l'abaissant, [en la modifiant] à l'avant ou à l'arrière. Je pense qu'on a fait plus de changements en une seule course que durant toute l'année dernière. C'est un petit peu difficile mais je crois que c'est une bonne manière pour nous de trouver au moins des idées positives pour l'avenir."

Piloter une moto qui change constamment pourrait être perturbant, néanmoins le Champion du monde 2021 semble parfaitement accepter le rôle qui est le sien : "On n'a pas encore d'équipe satellite, alors il faut qu'on fasse le boulot. On a deux motos, donc il faut qu'on fasse le plus qu'on peut et qu'on fasse le maximum de changements."

Il y a un an, Fabio Quartararo avait décroché à Austin l'un de ses trois podiums de la saison, une perspective qui semble improbable à la régulière ce week-end. Sa situation ne fait pas exception à celle des autres pilotes des motos japonaises, qui trustent les dernières places et en sont en quelque sorte à livrer une compétition entre eux. C'est le #20 qui a eu l'avantage dans ce petit groupe ce samedi, devançant de deux secondes et demie son coéquipier Álex Rins et de près de sept secondes et demie le pilote Honda Luca Marini, tandis que les autres sont tombés.