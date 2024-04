Zarco à terre mais pas abattu : "Garder l'esprit du combattant"

Les pilotes Honda sont en grande difficulté depuis le début du week-end au Texas, monopolisant régulièrement les dernières positions du classement, et la course sprint n'a pas fait exception. Seul Luca Marini en a vu l'arrivée, esseulé en 17e et dernière position, et les trois autres représentants de la marque ont fini à terre. Parmi eux, Johann Zarco a chuté après le cap de la mi-course, alors qu'il était loin des points.

"Au virage 6, à vouloir trouver un peu de rythme pour ne pas perdre la roue de Rins, tenter de mettre un peu plus d'angle et pouvoir mieux tourner, la moto a glissé", a résumé Zarco au micro de Canal+. "Du coup, j'étais déjà quasiment par terre et je n'ai pas réussi à la retenir."

Le Français juge néanmoins son sprint "intéressant", après avoir pu se battre avec quelques pilotes en début de course, même s'il a ensuite dégringolé dans la hiérarchie, pour passer de la 14e place à la fin du premier tour à la 17e au moment de sa chute, alors qu'il ne devançait plus que Marini.

"J'aimerais bien me battre, bien doubler, et ça s'est plutôt bien passé", a estimé le pilote LCR. "J'ai réussi à bien me faufiler au début, un beau freinage au [virage] 11. J'ai même tenté de dépasser Fabio [Quartararo] entre le 18 et le 19, mais au moment où je suis rentré, la moto a glissé et il est repassé [devant]."

"Le truc, c'est qu'après, quand Álex Márquez et [Marco] Bezzecchi sont passés, je me suis dit 'allez, on tente de les suivre' et en deux secteurs, ils ont pris trop d'avance. On perd un peu partout, donc à un moment on essaie de rattraper un peu plus à un endroit, ça met toujours en catastrophe, c'est comme une spirale un peu négative et c'est dur de tenir. On savait qu'il n'y rien à aller vraiment chercher."

Johann Zarco, Team LCR Honda Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Les perspectives ne sont guère positives pour la course principale mais Zarco espère encore que des progrès seront possibles pour s'accrocher à un meilleur groupe : "Si je peux me battre et trouver un moyen un peu plus facile de tenir le rythme, alors ensuite je peux espérer quelque chose. Mais là, aujourd'hui, pour l'instant, j'aurais trop souffert dans le rythme. Je chute parce que j'essaye."

"Demain, ce serait bien d'avoir un petit cran de plus pour au moins rester avec Fabio et quelques pilotes qui étaient un peu en difficulté. Si les autres sont un peu plus en difficulté, ça peut au moins aider à se dire qu'on se bagarre pour quelque chose."

Cet optimisme tranche avec la réalité que traverse Honda, marque la moins performante du plateau et qui débute à peine sa reconstruction, mais Zarco juge cet état d'esprit nécessaire pour porter les troupes vers le haut... et être au rendez-vous le jour où la moto aura progressé.

"J'ai envie de garder l'esprit du combattant et les bons réflexes parce qu'en début de course, dans le paquet, il y a vraiment des réflexes à avoir et là, je vois que les ai bien stimulés parce que j'ai voulu attaquer, j'ai voulu doubler, j'ai fait de beaux dépassements. Ça permet de garder la bonne attitude. Du coup, au moment où la moto sera prête, l'attitude le sera aussi parce que je ne l'aurai pas perdue. Il faut que je m'exerce comme ça. Tant que la moto n'est pas prête, il faut au moins s'exercer pour ne pas perdre le coup."