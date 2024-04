Championnat - Martín profite du sprint pour augmenter son avance

Jorge Martín a profité de sa troisième place lors de la course sprint d'Austin pour augmenter son avance en tête du championnat du monde, l'écart sur le deuxième pilote classé passant de 18 à 24 points.

Si l'Espagnol n'a pas été en mesure de se battre pour la victoire, celui qui était son plus proche poursuivant en arrivant au Texas, Brad Binder, a été encore plus mal loti et n'a pu obtenir que la 11e position après être passé à côté de ses essais et qualifications, ce qui laisse son total inchangé au général.

Les pilotes officiels Ducati, Pecco Bagnaia et Enea Bastianini, sont également apparus bien discrets ce samedi, autre élément qui a contribué à donner un peu plus d'air au leader. C'est pourtant Bastianini qui s'en sort le mieux avec les quatre points de la sixième place, ce qui le fait passer au deuxième rang du championnat.

Marc Márquez chipe la cinquième place à Pedro Acosta et Maverick Viñales, vainqueur de ce sprint, prend l'avantage sur Aleix Espargaró, dans un quatuor qui se tient en seulement six points.

La hiérarchie ne change pas au championnat constructeurs, avec un avantage toujours net pour Ducati. En revanche, Aprilia passe au troisième rang du classement des équipes, à égalité de points avec l'équipe officielle KTM, mais c'est demain, avec les gros points en jeu lors de la course principale, que les écarts et les positions sont le plus susceptibles de varier. Le départ sera donné à 21h heure française.

Championnat pilotes après le sprint du GP des Amériques (3/21)

Championnat constructeurs après le sprint du GP des Amériques (3/21)

POS. CONSTRUCTEUR POINTS 1 Ducati 80 37 34 9 2 KTM 56 29 21 6 3 Aprilia 47 15 20 12 4 Yamaha 15 5 10 - 5 Honda 8 4 4 -

Championnat équipes après le sprint du GP des Amériques (3/21)