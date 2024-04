Championnat - Jorge Martín conserve l'avantage

Même s'il a conclu la course hors du podium, Jorge Martín reste un solide leader du championnat, aidé par le manque de constance de ses principaux rivaux. Arrivé au Texas avec 18 unités d'avance sur Brad Binder, il en repart avec 21 points sur Enea Bastianini. Maverick Viñales profite de son excellente forme depuis Portimão pour remonter au troisième rang, devant Pedro Acosta, la révélation du début de saison.

Au terme d'un week-en difficile, Pecco Bagnaia n'occupe que la cinquième place, ayant vu Viñales et Acosta passer devant lui au cours du week-end, et avec 30 points de retard sur le leader. C'est pire pour Binder, qui a dégringolé de la deuxième à la sixième position en deux jours. Aleix Espargaró est septième devant Marc Márquez, qui paie ses deux chutes en trois Grands Prix, Fabio Di Giannantonio et Jack Miller. Fabio Quartararo occupe la 12e place et Johann Zarco la 18e.

Même si Ducati n'a remporté aucune des deux courses ce week-end, une première depuis le GP de Catalogne l'an passé, la marque caracole toujours en tête au championnat des constructeurs. Derrière, KTM voit Aprilia revenir à deux points, tandis que Yamaha conserve l'avantage sur Honda dans la lutte entre firmes japonaises. Chez les équipes, l'équipe Ducati officielle devance toujours celle d'Aprilia et Pramac.

Championnat pilotes après le GP des Amériques (3/21)

Championnat constructeurs après le GP des Amériques (3/21)

POS. CONSTRUCTEUR POINTS 1 Ducati 96 37 34 25 2 KTM 76 29 21 26 3 Aprilia 72 15 20 37 4 Yamaha 19 5 10 4 5 Honda 8 4 4 -

Championnat équipes après le GP des Amériques (3/21)