Course - Viñales vainqueur d'un Grand Prix à rebondissement au Texas !

De l'avis général, le choix de pneus s'avérait compliqué pour cette course de 20 tours, notamment alimenté par les difficultés rencontrées par certains favoris hier et par un léger changement de météo ce dimanche. Quelques gouttes de pluie ont timidement fait leur apparition pendant le warm-up, ce matin, mais c'est surtout le vent qui s'est levé, entraînant des interrogations sur l'épreuve à laquelle on allait assister cet après-midi.

En proie à des sensations de glisse gênantes pendant le sprint, Pecco Bagnaia a conservé le pneu arrière tendre. Tout autour de lui sur la grille de départ, les choix sont restés incertains jusqu'au dernier instant, plusieurs pilotes changeant d'avis à la dernière minute. Jorge Martín et Marc Márquez ont fait le même choix parmi les premiers sur la grille, les autres préférant le medium.

Maverick Viñales, lui, ne s'inquiétait pas, il se savait rapide en toutes circonstances. Mais son départ lui a coûté très cher, car en manquant son envol − il expliquera avoir eu un souci avec son embrayage − le pilote Aprilia s'est retrouvé en position délicate dans le premier virage, où les carrosseries ont frotté de toutes parts. Il y a perdu des places supplémentaires à celles que son mauvais envol lui avait couté et a vu ses espoirs de victoire fortement compromis.

Acosta leader dès le premier tour

Celui qui, en revanche, est très bien parti, c'est Pedro Acosta. Qualifié en première ligne, le pilote Tech3 a signé le holeshot et s'est installé aux commandes de la course, d'abord devant Enea Bastianini, avant que le pilote Ducati commette une erreur qui allait ouvrir la porte, entre autres, à Jorge Martín.

Le départ avait aussi promu Jack Miller, qui partait 11e et a réussi à se propulser à la quatrième position. Et que dire d'Álex Rins ? L'Espagnol, vainqueur l'an dernier a bondi à la septième place alors qu'il partait 15e. Marc Márquez, lui, se trouvait à la cinquième place après les premiers virages.

Ce n'était que le début d'une première partie de course un peu folle, avec un festival de dépassements aidés par des trajectoires multiples et une bonne dose de touchettes. Ce fut le cas notamment au deuxième tour, avec un contact entre Márquez et Miller qui, au passage, a envoyé une pièce aéro en orbite.

Martín et Bagnaia avaient réussi à s'extraire des embouteillages pour partir en chasse d'Acosta et, très vite, le leader du championnat a commencé à klaxonner derrière le rookie. Au quatrième tour, le #89 a pris les commandes tandis que Márquez passait Bagnaia puis, dans la foulée, se défaisait d'Acosta. Deux tours plus tard, l'octuple Champion du monde attaquait cette fois Martín dans l'espoir de passer en tête mais un contact entre sa roue avant et la roue arrière du pilote Pramac le faisait reculer à nouveau, ce dont Bagnaia et Acosta ont promptement profité.

Chute de Márquez en tête !

Lorsque le cap de la mi-course a été atteint, Martín se trouvait devant Acosta et Márquez. C'est alors que le rookie a repris la tête avec le style décomplexé qui est le sien, créant une opportunité pour le #93 de prendre à son tour l'avantage sur le pilote Pramac. Puis, à la fin de la ligne droite principale, Márquez a dépassé Acosta pour prendre les commandes de la course, semblant cette fois avoir enfin trouvé les moyens d'aller chercher cette victoire que beaucoup attendaient. Mais, coup de théâtre ! L'Espagnol n'est resté devant qu'un bref instant avant de perdre le contrôle au virage 11 !

Et voilà qu'Acosta était à nouveau en position de leader. Précisément là où Márquez avait battu le record de précocité en gagnant son premier Grand Prix MotoGP il y a onze ans, le pilote Tech3 était en capacité de lui arracher cette référence : il lui restait pour cela neuf tours à gérer. C'était sans compter sur un certain Maverick Viñales, revenu du diable vauvert pour le mettre sous pression.

Viñales tient sa victoire avec Aprilia

Oublié son départ manqué, le pilote Aprilia était désormais redevenu le pilote dominateur qui avait décroché samedi une pole record et une victoire écrasante au sprint. Très vite, il a pu avoir le dessus sur un Pedro Acosta néanmoins admirable, et la hiérarchie s'est enfin stabilisée avec un leader que plus personne n'allait désormais pouvoir remettre en question.

Incontestablement supérieur, Viñales a donc bel et bien validé cette victoire de Grand Prix qui fait de lui le premier à officiellement gagner avec trois constructeurs en MotoGP, sans plus aucune contestation possible.

Acosta n'aura assurément pas à rougir de sa deuxième place finale après la solidité de la course qu'il a menée. Quant à Martín, il a tenté de valider la troisième place sur le podium mais s'est transformé en proie facile pour Bastianini en fin de course, le pilote officiel Ducati lui chipant son trophée sans grande difficulté. Derrière eux, Bagnaia a finalement sauvé les meubles en complétant le top 5 final, sans toutefois avoir pu se montrer suffisamment solide dans les plus bagarres pour les plus gros points.

Équipé d'un moteur neuf sur sa Ducati GP23 après en avoir perdu un hier, Fabio Di Giannantonio a réussi à décrocher la sixième place, avec une avance nette sur l'Aprilia d'Aleix Espargaró et l'autre moto du team VR46 pilotée par Marco Bezzecchi. Brad Binder termine quant à lui un week-end très compliqué avec les points de la neuvième place, tandis que Raúl Fernández s'offre un top 10 pour son 100e Grand Prix, lui qui a ouvert son compteur hier en prenant un point lors de la course sprint.

Quartararo dans les points

Pour les deux pilotes français du championnat, cette course aura été des plus compliquées. Tous deux passés hors piste dans le premier tour, ils se sont retrouvés en fond de classement. Johann Zarco a fini par abandonner en rentrant au stand dans le septième tour. Fabio Quartararo, lui, a pu aller au bout et remonter dans la hiérarchie jusqu'à la 12e place finale.

En l'espace de quelques tours, cette course a vu toute une série d'abandons. D'abord la chute de Takaaki Nakagami, parti à la faute à peine quelques instants après l'arrêt de son coéquipier Johann Zarco. Puis Franco Morbidelli est tombé dans le huitième tour, alors qu'il était dixième. Encore un tour, et c'est Joan Mir qui venait grossir la liste des abandons avant les chutes d'Álex Márquez et d'Álex Rins à la mi-course. Le pilote Gresini, qui était septième quand il est tombé, a réussi à repartir pour finalement valider le point de la 15e place.

Le MotoGP retrouvera l'Europe pour la suite du championnat, avec le GP d'Espagne au programme dans deux semaines à Jerez.

