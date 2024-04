Premier pilote Ducati à Austin, Bastianini obtient un podium "important"

Enea Bastianini est reparti du Texas avec 20 points supplémentaires en poche, le même score que Jorge Martín sur qui il maintient donc un écart fixe de 21 unités au championnat. Mais le pilote Ducati a pu profiter des difficultés de Brad Binder ou encore Pecco Bagnaia pour passer au deuxième rang du classement général, lui qui a réussi à inverser la tendance entre un sprint délicat et une course longue qu'il a terminée en faisant parler sa force : celle de derniers tours très solides.

Vainqueur de ce Grand Prix il y a deux ans, Bastianini était absent au COTA la saison dernière, la faute à sa blessure de l'épaule. Mais dans la continuité de son podium au Portugal, il a affiché son potentiel tout au long du week-end, bien que dominé par Maverick Viñales, incontestablement au-dessus du lot. Au sprint, s'il a dû se contenter de la sixième place, ce furent quatre points précieux alors qu'il avait été grandement perturbé par un manque d'adhérence à l'arrière. "J'y ai mis toute mon énergie mais chaque fois que j'étais un petit peu plus agressif avec l'accélérateur, je perdais souvent l'arrière. Impossible", commentait-il alors.

Bastianini n'a pas tardé à retrouver le sourire. Car en conservant la même monte pneumatique pour l'épreuve principale de 20 tours, avec un pneu tendre à l'arrière, il a cette fois pu compter sur de bonnes performances. Il a réussi à économiser la gomme pour briller dans ce qu'il sait faire à la perfection, c'est-à-dire fondre sur ses adversaires dans les derniers tours, lorsqu'eux-mêmes ne peuvent plus taper dans leurs pneus.

Dimanche, ce sont Pecco Bagnaia et Jorge Martín qui en ont fait les frais dans la seconde partie de la course. Avant cela, Bastianini s'était compliqué la vie puisqu'en dépit du fait qu'il était sorti du premier virage en deuxième position, il avait reculé à la sixième, puis à la septième place dans les tours les plus mouvementés de l'épreuve.

"Je pense qu'on peut s'estimer satisfaits du week-end", s'est félicité le pilote italien au micro du site officiel du MotoGP, lui qui a été le premier pilote Ducati à franchir l'arrivée. "Hier, je n'étais pas vraiment positif pour aujourd'hui, parce que j'avais commis beaucoup de fautes pendant la course et ma confiance n'était pas très bonne. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. C'était mieux aussi avec les pneus."

VIDÉO - Le résumé du Grand Prix des Amériques

"Quand j'ai vu le départ que j'ai pris, je me suis dit que j'allais essayer de passer devant", a-t-il poursuivi en conférence de presse, "mais j'ai fait des erreurs et d'autres pilotes m'ont dépassé dans la première partie de la course. Au fond de moi, je me suis dit qu'il fallait que je garde mon calme parce que je faisais partie de ceux qui avaient pris le pneu arrière tendre. J'ai donc essayé de n'attaquer que dans les sept ou huit derniers tours."

"Jorge était vraiment difficile à dépasser, je n'y suis arrivé qu'à deux tours de la fin", a-t-il expliqué. "Ça a été une très belle bagarre. J'ai vu des choses dans son pilotage, j'ai résolu certains de mes problèmes. C'était bien d'être proche de lui et d'essayer de le passer."

Soulignant un "très bon boulot de la part de l'équipe", le pilote Ducati sait la valeur des gros points empochés. "Il était important de monter sur le podium ici au COTA, qui est une de mes pistes préférées et une course que j'ai manquée l'année dernière", a-t-il souligné, bien qu'il ait en tête l'idée que, sans être resté coincé sept tours derrière Jack Miller au début, il aurait peut-être pu faire encore mieux, seules 2"7 le séparant au final du vainqueur sous le drapeau à damier.

"C'est très dur d'essayer de dépasser les KTM, en particulier Jack qui freine très, très fort. J'ai essayé une fois, deux fois, trois fois et au final je suis passé. Ça aurait été possible que j'essaye de me battre, surtout que je suis habituellement plus rapide dans la dernière partie de la course, mais avec ce podium, ça va. On retentera la prochaine fois !"