Honda sort d'un test "pas positif" : "Le concept n'est pas le bon"

Après un début de saison qui n'a pas permis à Honda d'amorcer le retour au premier plan espéré avec une moto profondément modifiée, Joan Mir en est arrivé à la conclusion que la marque avait pris une mauvaise direction dans le développement. Le constructeur cherche à corriger le tir et avant de se rendre à Jerez, il a profité des concessions pour organiser un test avec ses titulaires à Barcelone mais selon le Majorquin, ce roulage n'a absolument pas été concluant.

"On a fait un test à Montmeló vendredi dernier et, pfff... ce n'était pas positif, sincèrement. On a testé certaines choses qui n'étaient pas la direction que l'on avait demandée", a déploré Mir, dont la machine était dotée du même moteur et présentait plusieurs changements, jugés insuffisants : "On a testé une moto différente mais le concept était le même, et je n'ai pas fait beaucoup de tours."

Mir estime cependant que Honda a pris conscience des éléments à modifier, ce qui sera utile pour le test de lundi à Jerez : "C'était important pour qu'ils sachent précisément la direction que l'on veut prendre maintenant, pour faire un pas en avant. On est dans ce processus désormais. Lundi, on va probablement essayer une première idée de ce que l'on veut faire mais ça ne sera pas la dernière étape, on doit travailler un peu plus. On va essayer de faire de notre mieux pour ce GP qui est important pour moi."

Le concept de cette moto n'est pas le bon en ce moment.

Mir reste sur la ligne qui est la sienne depuis quelques semaines, en demandant un changement radical à Honda : "Le concept de cette moto n'est pas le bon en ce moment. Je ne peux pas vraiment entrer dans les détails, j'aimerais mais je ne peux pas. C'est un peu le concept de la moto qu'il faut changer."

Joan Mir Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Luca Marini n'a pas non plus décrit la nature profonde des problèmes, cependant il a pu préciser leurs effets en piste. L'an passé, la Honda était déjà distancée mais elle conservait son avantage en entrée de courbe. Elle a perdu cette force sans progrès suffisants dans d'autres domaines. "L'accélération était le plus gros point faible de la moto l'an passé mais maintenant il nous en manque beaucoup en milieu de courbe", a confirmé l'Italien. "À l'entrée, au milieu et dans la première partie de la sortie, on perd énormément de temps. On a progressé dans certains domaines, à l'accélération, en vitesse de pointe et au freinage, mais on a trop perdu."

"Je pense que maintenant, depuis les tests hivernaux, on travaille dans la bonne direction pour retrouver cette bonne entrée qui était un point fort de la Honda tous les ans. En suivant ma direction et mes sensations, on a changé beaucoup de choses sur la moto. Après le test de Barcelone, on a compris des choses supplémentaires qui sont assez importantes. Ce week-end sera important, et le test de lundi sera encore plus un moment crucial pour peut-être commencer à obtenir de meilleurs résultats. Mais il y a beaucoup de choses à assembler parce que l'on essaie tout."

Mir a confirmé que les performances de la Honda en entrée de courbe sont en chute libre : "C'est probablement notre point le plus faible en ce moment et on n'a pas de grip, donc cet avantage que l'on avait l'an dernier, cette phase du turning dans laquelle Marc [Márquez] était très bon, au freinage et en entrée, on ne l'a plus avec cette moto. On a totalement perdu ça. On l'a perdu au test de Sepang mais ça s'aggrave."

Honda a "énormément de pièces" à tester lundi

Ce week-end, Stefan Bradl sera engagé par Honda en wild-card, ce qui lui permettra de mener des essais dans le contexte d'un Grand Prix, mais Mir ignore avec quelle spécification de la moto il sera aligné : "Je ne sais pas vraiment avec quoi il roule parce qu'on avait un plan avant le test en Catalogne mais après le test, le programme initial a probablement beaucoup changé. À ce stade, je ne sais pas vraiment ce avec quoi Stefan va rouler."

Stefan Bradl teste un nouvel aileron arrière au GP d'Espagne Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Si Bradl devrait avoir des pièces expérimentales, ce ne sera pas le cas pour les pilotes de l'équipe officielle. "Ce n'est qu'un week-end de course pour nous, comme dans les dernières courses", a résumé Marini, qui attendra le test avec les autres pilotes au lendemain de l'épreuve principale. "Lundi, on changera de mentalité pour essayer de comprendre chaque petite partie de la moto, réessayer tout ce que l'on peut parce qu'on a énormément de pièces. On doit très bien comprendre quelles sont les meilleures, les monter sur la moto et voir si tout fonctionne à l'unisson."

Faire fonctionner chaque nouveauté en harmonie paraît très difficile puisque la moto doit être modifiée de fond en comble mais cette tâche n'effraie pas Marini, plus inquiet des limites dans les tests, malgré les concessions : "Si on travaille très bien, qu'on teste bien les choses, qu'on donne le temps nécessaire à chaque pièce, qu'on fait quelques comparaisons, etc, ce n'est pas un problème."

"Le problème, c'est le temps, parce que quand on fait un test, on a un certain nombre de pneus, on ne peut faire qu'un certain nombre de tours, en raison des moteurs, des pneus... Et quand on doit changer quelque chose sur la moto, ça prend du temps, quand il faut modifier un élément important, ça prend du temps, donc on a besoin d'un peu plus de journées, mais on fait un excellent travail."