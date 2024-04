Honda "un peu perdu" face à des progrès "théoriques" restés invisibles

Les gros changements apportés à la Honda cette année n'ont pas permis à la marque de se rapprocher des concurrents européens. Au contraire, l'écart semble s'être creusé et les RC213V ont même subi un camouflet en ne marquant aucun point au GP des Amériques, longtemps chasse gardée de Honda et théâtre de son dernier succès en MotoGP il y a un an. Pour Joan Mir, le constructeur a emprunté la mauvaise voie dans son développement et Albert Puig ne peut qu'abonder dans son sens.

"Je pense qu'il est assez évident que l'on n'est pas partis dans la bonne direction !" a réagi le team manager, interrogé par le site officiel du MotoGP. "Les résultats sont le principal signe de ce qu'il se passe. On ne fait pas se qui était attendu, sincèrement. On a certaines idées sur les raisons pour lesquelles nous ne sommes pas là, il y deux ou trois problèmes sur la moto qui affectent probablement le plus les performances."

"On est sur la voie pour essayer d'y remédier mais ce n'est pas facile jusqu'à présent. On peut comprendre que les pilotes ne soient pas satisfaits, c'est évident."

En gérant l'équipe de course basée en Europe, Puig reste à distance du travail de développement effectué au Japon mais il voit le constructeur redoubler d'efforts et multiplier les recrutements. Le problème ne vient donc pas d'un manque d'implication, et plutôt de simulations optimistes qui ne se traduisent pas en résultats sur la piste.

"La seule chose que je peux dire, c'est qu'ils essaient vraiment au Japon, ils travaillent sur beaucoup de choses différentes. Ils ont fait venir de nouvelles personnes dans le groupe, on a plus de main-d'œuvre. Ce n'est pas comme s'ils dormaient, mais de l'autre côté, on n'y est pas et la moto n'est pas performante."

Joan Mir Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"On a apporté de gros changements à la moto, on a fait de bons progrès en théorie mais on ne peut pas les voir en piste. Pour le moment, on est un peu perdus : on essaie beaucoup mais on ne voit rien de vraiment impressionnant en piste. C'est la réalité."

Honda a prévu de continuer ces efforts au cours des prochaines semaines, en tirant notamment profit des tests permis par les concessions, qui autorisent la marque à faire rouler ses titulaires en dehors des courses mais aussi à effectuer un roulage plus conséquent que ses rivales européennes.

"On va essayer d'utiliser toutes les possibilités à disposition pour le développement et on ne renoncera jamais", a promis Puig. "Mais on doit aussi vraiment aller au but et faire fonctionner la moto. Il y a de gros efforts en coulisse, on comprend la frustration des pilotes, donc on est dévoués à y remédier."