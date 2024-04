Márquez n'exclut pas qu'Acosta se batte pour le titre

Dès son arrivée en Grand Prix, Pedro Acosta a été comparé à Marc Márquez, de 11 ans son aîné. Ce rapprochement n'est pas surprenant, étant donné les similitudes qui existent entre les deux pilotes espagnols. Tous deux ont suivi le même parcours avant d'intégrer le MotoGP, décrochant deux titres en trois ans dans les petites catégories.

Une fois promus parmi l'élite, ils ont bousculé l'ordre établi. Márquez est allé très loin, puisqu'il a remporté le championnat dès sa première saison, d'emblée installé au poste de pilote officiel Honda. Les temps ont changé, le niveau de la catégorie n'est plus le même et Acosta est entré dans l'arène avec un statut de pilote satellite, néanmoins il s'est adapté tout aussi vite et, aujourd'hui, personne n'ose l'écarter de la lutte pour le titre après les premiers Grands Prix qu'il vient de réaliser.

Monté sur le podium à Portimão et à Austin, Acosta a déjà passé de premiers tours en tête après s'être fait remarquer par ses dépassements sur les plus grands noms du championnat, y compris Márquez. S'il n'a pas obtenu de trophée au Qatar pour le premier Grand Prix de la saison, c'est en raison d'une combinaison de facteurs qui l'ont éloigné du top 3 dans les derniers tours : la forte dégradation de ses pneus, résultat de son agressivité en piste, et une douleur à l'avant-bras, conséquence du mauvais positionnement du levier de son correcteur d'assiette. Maintenant que la pièce a été déplacée qu'il s'est lui-même adapté à son nouvel écosystème, il apparaît plus solide en course, mieux gestionnaire de son effort.

En conséquence, la plupart de ses rivaux pensent que le prochain objectif qui s'impose naturellement, la victoire, sera atteint sans tarder. Márquez lui-même en était convaincu avant même le début des courses, estimant qu'Acosta pourrait battre son record de précocité en gagnant son premier Grand Prix, sachant qu'il a jusqu'au Sachsenring pour y parvenir.

Et la suite ? Avant le quatrième Grand Prix de la saison, qui aura lieu cette semaine en Espagne, Pedro Acosta occupe la quatrième place du classement général, à seulement deux points de Maverick Viñales, troisième, et cinq d'Enea Bastianini, deuxième. Il est le mieux placé du groupe Pierer Mobility, qui réunit les pilotes courant sous les couleurs de GASGAS (dans le team Tech3) et ceux portant la marque de KTM. Ainsi, Brad Binder est sixième, à cinq points du rookie, et Jack Miller, dixième, avec déjà 22 points de moins que lui.

"Pedro me fait penser à ces grands noms qui ont réussi en MotoGP en leur temps : Valentino Rossi, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo ou Casey Stoner", observe Marc Márquez à Motorsport.com. "Ceux qui, dès la première ou la deuxième course, se battaient déjà pour la pole position, le podium et la victoire."

"Cette année, il obtiendra des podiums, comme il l'a déjà fait, et aussi des victoires", assure le #93, qui voit même plus loin pour son jeune compatriote : "Et pourquoi ne se battrait-il pas pour le titre, comme d'autres l'ont fait."

Marc Márquez était convaincu d'avance de la réussite de Pedro Acosta. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Le sentiment général dans le paddock est que Pedro Acosta a donné un coup de pied dans la fourmilière, tant au niveau du championnat que du groupe KTM. Marc Márquez, en revanche, pense que le talent du jeune homme était si prévisible qu'il n'a surpris personne à Mattighofen.

Pour l'octuple Champion du monde, ce potentiel a été perçu dès les premiers pas d'Acosta au niveau mondial. Le fait qu'il ait gravi tous les échelons sous l'égide de KTM signifie, selon lui, que les dirigeants du constructeur autrichien savaient pertinemment quelle pépite ils tenaient et de quoi il serait capable dès sa première année en MotoGP.

"Je ne pense pas que Pedro ait ébranlé le groupe KTM", estime Márquez. "Ils savaient exactement ce qu'ils avaient. Je pense qu'ils s'y attendaient, en tout cas, moi, je m'y attendais. Quand on analysait ce qu'il avait fait en Moto3 et Moto2, on savait qu'il serait rapide en arrivant en MotoGP. C'est son processus naturel."

Si l'Espagnol n'est pas surpris, d'autres n'avaient pas anticipé une si rapide adaptation aux exigences du MotoGP, dont les éléments distinctifs posent souvent quelques difficultés aux nouveaux, de la puissance aux pneus, en passant par les freins en carbone. C'est le cas du champion en titre Pecco Bagnaia, qui ne manque pas de saluer les prouesses de celui qui l'a battu lors des deux derniers Grands Prix.

"Il m'impressionne plus que ce que j'attendais", admet le pilote Ducati. "Il est vraiment, vraiment fort, il n'a peur de rien, des pneus ou quoi que ce soit. Il n'a juste aucune peur et se battre à l'avant comme ça, sans aucune expérience, c'est bien. Je dois juste le féliciter chaleureusement. Actuellement, il démontre qu'il forme une très bonne association avec la KTM donc je suis content pour eux."

Avec Vincent Lalanne-Sicaud