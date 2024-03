Comment Acosta a déjà mis KTM en orbite autour de lui

La troisième place de Pedro Acosta à Portimão a fait de lui le troisième plus jeune pilote à monter sur le podium en catégorie reine. Avant l'Espagnol, âgé de 19 ans et 304 jours, seuls Randy Mamola (19 ans et 261 jours) et Eduardo Salatino (19 ans et 274 jours) avaient fait mieux. Sans minimiser les performances de ces deux derniers, et sans oublier qu'il est difficile de comparer des pilotes d'époques différentes, il est évident que le niveau actuel du MotoGP placent les débuts d'Acosta à part dans l'Histoire.

Depuis Marc Márquez en 2013, aucun rookie n'avait été aussi vite dans le rythme que le pilote Tech3, qui a volé la vedette aux pontes actuels du championnat, comme Pecco Bagnaia et Márquez lui-même. Même s'il n'a disputé que deux Grands Prix parmi l'élite, ses statistiques et les données de Pierer Mobility placent Acosta dans une situation privilégiée pour devenir le fer de lance de la marque. En fait, selon les propos de ceux qui l'ont observé à Portimão, il l'est probablement déjà.

Au Qatar, pour ses débuts, Acosta a pris la neuvième place de la course principale, mais il était gêné par des douleurs au bras dans les derniers tours, en raison des mouvements nécessaires pour activer le variateur de hauteur arrière, le levier ayant été déplacé après les test de pré-saison. Ce problème, associé à un style très agressif qui a accéléré la dégradation des pneus, lui a fait perdre le podium qui se dessinait à huit tours de l'arrivée. Mais dans la manœuvre, Acosta est devenu le plus jeune pilote à réaliser un meilleur tour en course.

Le #31 a pu se libérer au Portugal, avec un système d'activation du holeshot device repositionné. Et alors que tous les pilotes s'accordent à dire que l'aérodynamique complique les dépassements, Acosta était déchaîné. Parti septième, il a conservé cette position dans le premier tour mais en a perdu une au quatrième tour. À partir de là, il a attendu que la situation s'apaise avant de porter des attaques sur Jack Miller et Brad Binder, en théorie ses leaders chez KTM. Il a ensuite doublé Márquez puis a passé plus de dix tours à étudier Bagnaia, et notamment sa façon de gérer les pneus, pour dépasser le Champion du monde en titre à quatre boucles de l'arrivée, avant de bénéficier des soucis de Maverick Viñales, qui lui ont offert le podium sur un plateau.

VIDÉO - Les dépassements de Pedro Acosta au GP du Portugal

Parmi les nombreuses louanges, celles de Marc Márquez ont particulièrement marqué. "C'est sympa de suivre Acosta parce qu'il pilote avec ce truc qu'ont les débutants : je ne veux pas dire que c'est de l'inconscience, mais il pilote en utilisant beaucoup les vibreurs, en utilisant beaucoup les pneus et il a fait une course incroyable", a analysé le pilote le plus titré du plateau actuel, qui voit son jeune compatriote devenir immédiatement un gros client : "Il était super rapide. Je le disais avant la course au Qatar : il va décrocher des podiums et des victoires cette année. On verra s'il pourra immédiatement jouer le titre."

"C'était l'un des grands noms dans les autres catégories et il sera un grand nom [en MotoGP], pour l'avenir et dès à présent", a ajouté Márquez. "Il pilote super bien."

Même si Acosta n'est actuellement "que" chez Tech3, l'équipe satellite de KTM, la marque lui accorde exactement le même traitement qu'aux pilotes d'usine. KTM a dû redoubler d'efforts pour lui fournir le châssis en carbone utilisé par l'équipe officielle l'an dernier et, en raison de la politique de l'entreprise, son coéquipier Augusto Fernández en profite aussi. "Pedro est traité comme un pilote officiel en tous points", a souligné ce dernier. "Ils ne vont pas lui retirer les pièces que Brad et Jack ont, parce qu'il les a méritées."

Aucune garantie après la saison 2025

Sur le plan contractuel, le champion 2021 du Moto3 et 2023 du Moto2 n'est pas aussi verrouillé que KTM l'aimerait. La durée de son engagement n'a jamais été officiellement communiquée et Pit Beirer en a joué à Portimão. "Je crois qu'il a un contrat... Je ne sais pas exactement ce qui est écrit dedans, je n'ai jamais vérifié", s'est amusé le directeur de KTM Motorsports, interrogé par le site officiel du MotoGP sur les plans de la marque pour 2025. "Mais en tout cas, on a quatre pilotes fantastiques et notre objectif est juste de stabiliser tout le projet et de conserver ces quatre pilotes à l'avenir. C'est l'objectif et Pedro en fera partie."

Pedro Acosta affronte déjà les meilleurs en MotoGP, ici Pecco Bagnaia Photo de: Dorna

Le contrat liant Acosta à KTM comprend plusieurs options et expire au terme de la saison 2025, à condition qu'il soit promu dans l'équipe officielle, mais il est pour le moment totalement libre pour 2026. Acosta se montre reconnaissant pour les efforts de la marque et le traitement qu'il reçoit à chaque fois qu'un micro lui est présenté, et rien n'indique qu'il partira, mais il n'y a pas non plus de garantie qu'il restera.

"Je n'ai que de bons mots à avoir pour mon équipe, parce que ça n'est pas facile d'arriver sur une nouvelle piste avec une MotoGP, sans expérience", confiait Acosta dimanche. "Ça n'est pas facile de me gérer mentalement, parce que je sais que je ne suis pas la personne la plus facile pendant un week-end de course. Ils travaillent comme des dingues ! Tous les matins, quand je me réveille, j'ai quelque chose comme vingt messages de la part de mon chef mécano et des gars des données, avec beaucoup de choses à contrôler, des photos pour comprendre où progresser."

"Ils font un boulot incroyable, de même que Pierer Mobility avec la moto et Dani [Pedrosa] et Pol [Espargaró] avec l'équipe de test. Je pense qu'on a le meilleur test team en MotoGP, alors on peut s'estimer plus qu'heureux parce que petit à petit, la marque se rapproche pour devenir la meilleure de toute la grille."

Motorsport.com croit savoir que pour le moment, le projet sportif est la priorité de Pedro Acosta, devant l'aspect économique. La seule certitude est qu'il exploitera la situation au mieux... exactement comme il le fait sur sa moto.

Avec Léna Buffa