Acosta déjà récompensé par un premier podium

C'est fait ! Dès son deuxième Grand Prix dans la catégorie MotoGP, Pedro Acosta a décroché son premier podium ! Le sensationnel rookie espagnol, qui n'a cessé d'impressionner tout au long de l'intersaison puis à ses débuts, il y a deux semaines à Doha, a encore une fois fait le show dimanche, lors du GP du Portugal.

Plus régulier qu'il ne l'avait été au Qatar, il s'est attaqué avec brio aux pilotes officiels KTM, puis à Marc Márquez et à Pecco Bagnaia, jusqu'à se hisser à une quatrième place déjà superbe au vu de son peu d'expérience. Et puis la chute inattendue de Maverick Viñales à l'entrée dans le dernier tour l'a soudain propulsé au troisième rang. À 19 ans et 304 jours, Acosta ouvre donc son compteur avec un premier trophée, troisième pilote le plus jeune à monter sur le podium (le record a été établi par Randy Mamola en 1979, à 19 ans et 261 jours).

"Le team m'a montré un message sur mon tableau de bord avec écrit 'calme'", raconte le pilote Tech3 en évoquant la fin de la course, alors qu'il se trouvait isolé entre Enea Bastianini, troisième, et Brad Binder, cinquième. "Je me suis dit qu'en étant quatre secondes derrière, il fallait que je garde mon calme, que je ne mette pas la pagaille et que je ramène la moto au stand, et que même si ce tour-là était assez lent ça serait suffisant."

"Alors je me suis contenté de rouler, et puis j'ai vu qu'il était sorti large et qu'il était tombé, alors je me suis dit 'OK ! Maintenant, tu ne peux vraiment rien faire de mal !'. Si vous regardez, j'ai élargi partout, j'ai fait des erreurs. Je crois que ça a été le tour le plus lent de toute ma course !" plaisante Acosta au sujet de son dernier tour... dans lequel il a tout de même été le troisième homme le plus rapide.

L'Espagnol fait partie des quatre pilotes, seulement, qui ont marqué des points lors des quatre premières courses, en format long et sprint, et figure ainsi au cinquième rang du championnat. Samedi, il s'était en effet classé septième du sprint. Distancé de cinq secondes par le vainqueur, il avait déploré avoir perdu du temps au départ et dans les premiers instants de la course, mais se félicitait de ses bonnes sensations alors qu'il s'agissait du premier circuit sur lequel il courait sans y avoir précédemment effectué d'essais avec sa MotoGP.

À l'aise sur la piste de Portimão, où il a déjà gagné trois fois en trois apparitions dans les catégories Moto3 et Moto2, Acosta a de toute évidence réussi à rapidement s'adapter, et ce même en devant se confronter à une situation qu'il ne connaissait pas encore, celle de passer par la Q1.

"Je suis super content ! Il faut se souvenir que vendredi après-midi, j'étais hors de la Q2, alors ça a été une belle progression. C'était le premier week-end compliqué pour nous parce que c'était une nouvelle piste avec la MotoGP. Ça n'est jamais facile, et encore moins quand on vient pour la première fois. Imaginez que le premier jour du Shakedown, j'étais loin de Pol [Espargaró] et Dani [Pedrosa]."

Pedro Acosta a longuement étudié Pecco Bagnaia pendant cette course. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Avec son air de ne pas y toucher, Pedro Acosta grimpe les échelons à vitesse grand V. Et dimanche, une nouvelle fois, il a fait parler l'intelligence que lui prête son équipe. Lui qui avait déjà fait le spectacle au Qatar, notamment en se battant contre Márquez, mais qui avait été puni pour l'usure excessive de ses pneus, il a cette fois su se montrer très régulier.

Il a aussi profité de chaque instant de la course pour emmagasiner de l'expérience, s'offrant encore de beaux dépassements, sur la KTM officielle de Binder et les Ducati des champions Márquez et Bagnaia. "Je pensais juste à les dépasser, je n'avais pas assez de temps pour réfléchir !" affirme-t-il d'abord lorsqu'il est interrogé sur ce qu'il a pu observer derrière ses aînés.

"J'ai vraiment apprécié parce que j'ai pu apprendre d'eux", ajoute-t-il néanmoins, "ce qui est plutôt difficile à faire en essais et en qualifications parce que je n'aime pas trop me mettre derrière. Et aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité de voir beaucoup de choses, alors je suis plus que satisfait."

Et de préciser : "Celui sur Pecco, c'est celui que j'ai le plus apprécié. J'ai passé beaucoup de tours derrière lui, afin de comprendre ce qu'il faisait avec le corps pour trouver du grip et pour ne pas détruire ses pneus, parce qu'il est l'un des meilleurs là-dedans le dimanche."