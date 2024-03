Un problème de boîte de vitesses à l'origine de la chute de Viñales

Vainqueur du sprint samedi, Maverick Viñales était encore aux avant-postes dimanche pour la course principale du GP du Portugal. Dès le premier tour, il s'est installé à la deuxième place et jamais son retard sur Jorge Martín n'a dépassé la seconde.

À l'entrée dans le dernier tour, le pilote Aprilia semblait en passe de valider cette solide deuxième place, quand tout à coup il a écarté une jambe en pleine ligne droite. Passé par Enea Bastianini, qui le suivait de près, il est passé hors piste dans le premier virage et y a été désarçonné par sa moto. À 4,5 km de l'arrivée, il était par terre, sous les regards éberlués des fans portugais.

L'explication était technique. Comme Aprilia l'a tout de suite suspecté, c'est un problème de boîte de vitesses qui a eu raison des espoirs de podiums de Viñales. En réalité, le souci l'avait même accompagné une bonne partie de la course, sans quoi l'Espagnol est persuadé qu'il aurait pu aller chercher la victoire.

"Après la côte de la ligne d'arrivée, j'ai essayé de passer la sixième", explique Maverick Viñales, "mais elle n'est pas rentrée, donc la moto s'est mise au point mort et j'ai touché le limiteur. J'ai sorti la jambe pour que Bastianini comprenne que j'avais un problème et qu'il s'éloigne. Ensuite, j'ai réessayé de mettre la sixième, elle n'est pas passé, je suis revenu en deuxième et quand j'ai touché l'accélérateur, la moto est partie immédiatement et j'ai fait un highside."

"Je trouve incroyable de voir à quel point, quand j'ai le bon équilibre, je peux aller très vite sur cette moto, malgré les problèmes que j'ai eus à partir du sixième tour", souligne-t-il, résolu à voir le verre à moitié plein. "Entre la cinquième et la sixième vitesse, parfois ça ne s'enclenchait pas, donc je restais longtemps dans les tours et je perdais beaucoup en vitesse de pointe. J'ai perdu quelques dixièmes, mais malgré ça, j'arrivais à tourner en 1'38, c'était incroyable. C'est bien de vraiment comprendre les chiffres : il faut que l'on reste dans une certaine fenêtre pour être aussi rapides."

Comment l'Espagnol a-t-il pu faire une si grande partie de la course avec ce problème ? "Je priais pour que les vitesses passent ! J'appuyais peut-être cinq fois et ça finissait par passer. C'est comme ça, ça peut arriver et c'est arrivé ici. Je préfère que ça se produise quand on est devant. Imaginez que je sois dixième quand ça arrive, je serais très déçu !"

"Un rappel à l'ordre pour améliorer la fiabilité"

"Je pense qu'il faut être positif", commente le pilote espagnol, débriefant très posément les événements. "Je ne dirais pas que c'est une déception, mais je dirais que c'est peut-être un rappel à l'ordre, pour essayer d'améliorer un peu la fiabilité. J'encourage vraiment tous les techniciens d'Aprilia à progresser dans ce domaine. Je pense que c'est important si on veut se battre chaque week-end pour des victoires."

"J'ai pensé tout au long de la course que je pouvais me battre pour la victoire", assure-t-il au lendemain de son premier succès avec Aprilia, dans le format sprint. "Le seul problème, c'est que la boîte de vitesses était de pire en pire, donc je perdais toujours plus dans la ligne droite principale. Je pense que je perdais deux dixièmes dans la ligne droite principale, et ensuite je rattrapais tout à nouveau. Franchement, même avec ce problème, j'enchaînais les 1'38"8. C'était incroyable parce que ça aurait pu être 1'38"6. Je suis vraiment content."

"Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je veux vraiment dire à Aprilia que cela doit être un encouragement pour les prochaines courses. Les épreuves à venir sont fantastiques, surtout pour moi, alors il faut qu'on s'estime heureux et vraiment fiers de ce que l'on a fait ce week-end."