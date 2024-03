Márquez imagine Acosta battre son record de précocité

Parmi les pilotes les plus en vue en ce début de championnat se trouve Pedro Acosta, la nouvelle recrue du team Tech3. Sympa, mûr et bourré de talent, le jeune pilote espagnol s'est attiré la sympathie générale avec des essais d'intersaison réussis qui sont venus booster un profil déjà perçu comme particulièrement prometteur depuis ses premiers Grands Prix, disputés il y a trois ans.

Jeudi, à la veille de ses débuts officiels dans la catégorie reine, il a été convié à la conférence de presse de lancement du GP du Qatar, aux côtés d'un certain Marc Márquez. Onze ans les séparent, à la fois à l'état civil et dans leur parcours puisque le #93 prenait son premier départ en MotoGP le 7 avril 1993, sur ce même circuit de Losail.

À sa deuxième course dans la catégorie, trois semaines plus tard, Márquez avait remporté la première de ses 59 victoires MotoGP. Âgé de 20 ans et 63 jours, il avait battu le record de précocité jusqu'alors détenu par Freddie Spencer. Personne n'a réussi à faire mieux depuis, mais au vu de l'excitation qui entoure l'arrivée d'Acosta, certains se prennent à imaginer le rookie repousser un peu plus encore les limites.

Né le 25 mai 2004, Pedro Acosta n'a pas encore 20 ans. Il aura donc jusqu'au GP d'Allemagne, septième manche de la saison, pour faire mieux que Marc Márquez en termes de précocité. Celui-ci y croit, convaincu comme beaucoup que son compatriote représente l'avenir du MotoGP et qu'il parviendra à s'adapter très rapidement, comme il l'a fait dans les deux autres catégories mondiales.

"Il a montré qu'il est un super talent, en Moto3 et en Moto2, dans le premier test à Sepang et celui du Qatar. Quand on est super talentueux et qu'on monte sur une moto, on est rapide. Beaucoup de rookies ont obtenu des podiums et des victoires par le passé. Ça veut dire qu'il pourra battre mon record, évidemment. J'ai toujours dit qu'il serait un élément important du MotoGP ces prochaines années", a déclaré l'octuple Champion du monde jeudi.

Avec humilité, Pedro Acosta a en revanche balayé ses chances face à ce record. Compte tenu des changements observés en MotoGP ces 11 dernières années, l'Espagnol ne s'imagine pas en mesure de gagner si vite : "Je ne pense pas. C'est une ère différente pour le MotoGP. Les motos changent beaucoup quand on est en groupe, en course. Le problème, c'est que j'ai certes fait beaucoup de tours [en essais], mais je n'ai jamais essayé de disputer une course en conditions réelles, en suivant beaucoup de motos. Ça va être dur."

"Les attentes de tout le monde sont assez élevées mais ça ne signifie rien. Vous pouvez parler, vous pouvez y penser, mais on est dans une ère [différente] du MotoGP, à des stades différents de nos carrières, et le moment n'est pas venu de penser à ce record", a ajouté le pilote Tech3.

Pedro Acosta pendant les premiers essais du GP du Qatar MotoGP. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Pedro Acosta a déjà eu l'occasion d'expliquer à quel point les attentes l'entourant avaient pu être lourdes à porter. Il faut dire qu'il s'est imposé comme un top pilote dès sa première saison en Moto3, d'emblée auréolé du titre, et a très vite été signé par KTM pour gravir les échelons jusqu'au MotoGP. Attentivement observé quand il est passé en Moto2, il a parfois souffert de cette pression médiatique.

"Du Moto3 au Moto2, ça a été un gros changement", s'est-il souvenu jeudi. "J'étais vraiment très jeune et les médias ont peut-être été durs avec moi. Ce n'est pas tant le changement de catégorie [qui a été dur], c'était le changement de la part des médias. C'était la première saison pour laquelle j'étais entouré de grosses attentes, la première saison où tout le monde attendait que Pedro gagne le championnat... L'année précédente, en Moto3, tout le monde s'attendait à ce que je sois le plus jeune à arriver en MotoGP. Les médias étaient peut-être assez durs avec moi. Je suis un peu plus âgé maintenant, j'ai beaucoup plus d'expérience de ces choses."

Les attentes ne se sont en tout cas pas calmées, et il faut dire que Pedro Acosta les alimente dès qu'il prend la piste. Vendredi, pour la première séance d'essais libres de la saison, il a non seulement posté le troisième temps, à sept centièmes du leader Jorge Martín, mais il s'est aussi mis en évidence en réalisant sur sa KTM deux fabuleux sauvetages qui n'ont pas été sans rappeler les prouesses de funambule de Marc Márquez !

Avec Vincent Lalanne-Sicaud