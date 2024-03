Acosta juge "assez idiot" de fixer un objectif pour Losail

Pedro Acosta a fait preuve d'une spectaculaire capacité d'adaptation lors des tests effectués à Sepang puis à Losail, mais il ne veut pas générer trop d'attentes avant de prendre son premier départ en MotoGP, dans une semaine au Qatar.

L'unique rookie de la saison 2024 a pour le moment besoin de plus de temps que les autres pilotes avant de réaliser un bon tour rapide, un gros désavantage avec le format actuel où dix des 12 places en Q2 sont attribuées dès la deuxième séance au programme. Acosta ne sait donc "pas vraiment" à quel résultat il pourra prétendre pour ce premier Grand Prix qui l'attend.

"Au final, le problème est [qu'en MotoGP], tout dépend beaucoup des essais du vendredi après-midi et des qualifications", a souligné le pilote Tech3 après les tests de février. "Si on est huitième en qualifications, tout sera possible ! Mais au début, on devra faire de gros progrès pendant les essais et les qualifications, parce qu'on doit faire mieux."

"On peut avoir le même rythme que les gars qui sont dans le top 5, mais quand ils prennent un pneu neuf, pouf, ils sont une demi-seconde plus rapides que moi. C'est une chose que l'on sait, une chose que l'on doit accepter et une chose que l'on doit améliorer."

Ne sachant pas ce dont il sera capable lors de ce vendredi "super important" pour la suite du week-end, Acosta aborde le GP du Qatar sans objectif précis. "Je ne fixe pas de résultat pour le moment", a souligné l'Espagnol, interrogé par le site officiel du MotoGP après avoir tenté une simulation de course pendant les essais d'avant-saison. "Ce serait assez idiot de commencer à parler de résultats avant la première journée de la saison."

Pedro Acosta Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Mais on arrive, il faut qu'on se réjouisse de notre rythme parce j'aurais été troisième en course l'an dernier [avec ces chronos]. Je suis tombé au début [de la simulation de course] mais j'ai réussi à gérer ça et à rouler sans ailerons. On doit être satisfaits."

"Il manquait un peu de chronos mais on sait que ce n'est pas mon point le plus fort", a-t-il ajouté, se réjouissant de ses performances sur un tour : "Il faut qu'on soit satisfaits, on fait de gros progrès. On est à trois dixièmes de la meilleure KTM et sept dixièmes devant la meilleure KTM des qualifications de l'an dernier."

Acosta estime cependant avoir encore beaucoup à faire pour prendre la mesure de toutes les subtilités de sa KTM : "Il y a encore du chemin. On joue juste, on joue un peu avec l'électronique, on joue un peu avec les réglages, on essaie beaucoup de choses sur la moto comme des carénages, le moteur, etc... J'ai eu beaucoup de travail en tant que rookie pendant cette pré-saison. Ça fait partie du boulot. Ils me donnent ce qu'ils ont de mieux et je pense que pour le début de la saison, on aura une moto très performante."