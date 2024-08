Quartararo retrouve sa moto de base avant un test important

Pendant le week-end du GP de Grande-Bretagne, Fabio Quartararo a déploré les trop nombreux changements apportés à la Yamaha, qui l'empêchaient d'avoir une vision claire du comportement de sa moto. La marque japonaise a ainsi décidé de repasser sur une version plus classique de sa machine ce week-end, au Red Bull Ring... sans pour autant renoncer aux expérimentations.

Celles-ci reprendront en effet dès la semaine prochaine, avec un test prévu à Misano et organisé grâce aux concessions dont dispose Yamaha. L'équipe sera en piste durant deux journées pour se consacrer à sa principale mission : trouver l'adhérence qui lui fait défaut, course après course, en reprenant des idées vues à Silverstone même si les progrès escomptés ne se sont pas concrétisés. Quartararo veut travailler sur le grip mécanique et la gestion de l'électronique pour remédier à ce problème récurrent.

En attendant, le Français s'attend à un nouveau week-end difficile en Autriche, sachant que les courbes de la seconde partie du tracé exposeront les faiblesses de la Yamaha.

As-tu compris la cause des difficultés rencontres par Yamaha à Silverstone ?

Comprendre pourquoi, oui. On a eu beaucoup de mal avec l'adhérence. Quand je dis l'adhérence, ce n'est pas qu'à l'accélération, c'est pour arrêter la moto en milieu de courbe, un peu partout. C'est clairement une chose qui nous fait défaut et je pense que c'est notre plus gros problème en ce moment. On a essayé une moto à Silverstone, on repasse à la standard ici. Ça veut dire que c'est la même qu'au Sachsenring et à Assen. Je vais essayer de garder plus une base, d'essayer moins de choses, parce qu'on a aussi un test à Misano mardi et mercredi.

On sait que le résultat ne sera pas super, super bon, contrairement à nos habitudes ici, mais [on espère] au moins se battre pour les meilleures positions possibles et essayer de ne pas faire trop de changements.

Fabio Quartararo Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

La nature du Red Bull Ring peut-elle aider à trouver l'adhérence ?

En général, ici c'est un circuit qui offre toujours une bonne adhérence. Je pense que le premier et le deuxième secteurs ne seront pas mauvais. Je pense qu'on aura du mal dans les deux derniers secteurs parce qu'il y a beaucoup de virages. Avec la moto que l'on va utiliser, je pense que les performances au freinage ne sont pas trop mauvaises mais il nous manque clairement de la vitesse en courbe et du turning. Il faut un peu faire une combinaison entre la moto que l'on a testée à Silversone et celle-là. Le plus important est de trouver beaucoup plus d'adhérence, avec le grip mécanique et l'électronique.

La moto vue à Silverstone est-elle abandonnée ?

Elle n'est pas vraiment abandonnée parce que dans certains domaines, elle était meilleure, dans d'autres moins. C'est juste qu'on ne sait pas comment associer les deux pour avoir de petits progrès. On travaille encore et je pense que le test à Misano sera crucial pour nous, pour connaître un peu la direction pour l'avenir.

Le problème n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur !

Comment va se dérouler le test à Misano ?

On aura le test après la course, je vais partir à Misano. On va rouler mardi et mercredi. [...] On aura deux journées, pas mal de choses à tester et j'espère que ça fonctionnera.

Tu parles de changements mais visuellement, la moto reste la même...

Le problème n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur ! Sincèrement, ce qu'on a changé à l'extérieur, il s'agissait de nos meilleurs changements. Je crois qu'on a modifié l'aéro à Barcelone, c'est mieux. Mais pour trouver de l'adhérence mécanique, je pense que ce n'est pas avec l'aéro. Peut-être un peu, mais il nous manque beaucoup de grip. Quand il y a du grip, la moto ne fonctionne pas trop mal mais dès que ça se dégrade, l'écart entre peu d'adhérence et de l'adhérence est beaucoup plus gros que pour les autres. C'est ce à quoi on doit remédier et je pense que c'est de l'adhérence mécanique et de l'électronique.