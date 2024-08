Distancé, Quartararo attendait beaucoup plus des nouveautés

Jeudi, Fabio Quartararo affichait le même objectif qu'à chaque Grand Prix : "entrer directement en Q2". Le Français en a finalement été très loin en ne prenant que la 16e place lors des Essais, à 0"588 du top 10, ce qui le contraindra à disputer la Q1 samedi matin. Les nouveautés apparues sur la Yamaha n'ont tout simplement pas apporté les progrès attendus sur le circuit de Silverstone.

"On est très loin", a résumé Quartararo ce vendredi soir. "Il n'y a pas d'explication. Je m'attendais à des progrès nettement meilleurs avec les nouveautés apportées lors de cette course. Malheureusement, ce n'est vraiment pas comme on l'avait prévu. On doit faire des analyses et voir pourquoi on a été si lents aujourd'hui, essayer de faire des analyses pour progresser demain."

"Je sens que suis à la limite partout, mais le chrono est lent", a déploré le Champion du monde 2021. "J'étais derrière Jorge [Martín, leader ce vendredi] quand il a fait son chrono et je me sentais lent parce qu'il s'est échappé d'une seconde. On voit clairement nos limites avec la moto, malheureusement on sait exactement d'où ça vient mais ce n'est pas une chose que l'on peut gérer. Les sensations en sont pas très bonnes sur la moto en ce moment."

Quartararo est clairement déçu par les effets des modifications apportées à sa moto : "Hier, j'attendais beaucoup plus de ces nouveautés mais malheureusement, ça n'a pas vraiment fonctionné. Je suis un peu déçu de ça mais on doit faire plus de tours, essayer de s'y habituer. On est toujours à la même position, ou pire. On doit voir ce que l'on peut vraiment améliorer pour être plus proche des autres."

Fabio Quartararo Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Interrogé sur la possibilité de repasser à une ancienne configuration de sa moto pour la suite du week-end, Quartararo s'est montré hésitant. Lassé par les retours en arrière incessants, il aimerait néanmoins poursuivre les expérimentations pour s'assurer de tirer le meilleur des pièces utilisées sur la M1 ce vendredi.

"Sincèrement, je ne sais pas encore, mais je pense que pour nous, c'est difficile d'essayer d'une moto, passer à une autre, passer à une autre, passer à une autre... Même si on ne sent pas vraiment de progrès, je pense que c'est bien de s'en tenir à une moto et de ne pas faire des changements permanents, au moins pour prendre des informations et mener cette moto à la limite absolue."