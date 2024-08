Quartararo bien reposé et optimiste après le break estival

Fabio Quartararo arrive serein et reposé sur le Grand Prix de Grande-Bretagne, seconde rentrée des classes de cette saison 2024 de MotoGP.

Le Français, qui avait régulièrement fait remarquer la densité de son programme entre week-ends de Grand Prix, obligations contractuelles diverses et programme de tests à mener de front lors de la première partie de saison, a grandement apprécié la coupure estivale de trois semaines ayant séparé la manche du GP d'Allemagne et celle, ce week-end, du Grand Prix de Grande-Bretagne se tenant sur le tracé de Silverstone.

C'est détendu qu'il s'est adonné à la traditionnelle rencontre avec la presse, ce jeudi, dans le motorhome Yamaha.

Comment ça va ? Comment s'est passé ce petit break ?

Ça s'est super bien passé, j'ai pu passer du temps avec ma famille, mes amis, faire la fête. Et bien me préparer pour la deuxième partie de saison. Ça fait du bien, pour la première fois, trois semaines, aucun évènement et pas de tests.

Qu'as-tu fait pendant ta préparation ?

Plus que me préparer, c'est se calmer un petit peu, car du Jerez au Sachsenring, on n'avait pas arrêté ! C'était déjà faire une semaine de vacances et de déconnecter… Je suis resté vraiment une semaine, je ne vais pas dire à rien faire, mais vraiment à manger ce que je voulais ! Je faisais toujours autant de sport, mais ai aussi déconnecté un peu sur la nutrition, ça m'a fait du bien. C'est surtout ça qui mentalement fait du bien.

As-tu fait un petit brief avec l'équipe ? Sais-tu s'il y a de nouvelles choses qui arrivent ce week-end ?

Il y a de nouvelles choses, qui doivent rester un peu confidentielles. Mais en tout cas, je pense que ce week-end, on devrait faire un petit pas en avant. À chaque fois, je dis ça et on a du mal à le faire, mais là, clairement, on peut peut-être prendre une direction pour s'améliorer et voir si l'on peut trouver le cap qui nous manque. Déjà, entrer directement en Q2, dès le vendredi, serait un très bon pas en avant pour nous.

Silverstone, c'est une piste qui peut bien fonctionner avec la Yamaha ?

Avec la Yamaha que l'on avait sur la dernière course au Sachsenring, moyen ! Je pense qu'avec les petits changements que l'on a fait, ça peut peut-être aller un petit peu mieux. Donc voilà ! Sincèrement, c'est difficile à dire, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre.

Pour la deuxième partie saison, tu as l'air plus confiant...

C'est sûr que depuis le début de saison, on a évolué. Maintenant, même si les résultats ne sont pas au top du top, je pense que l'on a fait un petit pas en avant. Et je pense que l'on va pouvoir se battre pour de meilleurs résultats.

C'est important d'avoir un troisième pilote [Remy Gardner] ce week-end ?

C'est toujours important d'avoir plus de motos, plus de données. Je pense aussi que l'année prochaine, avec Pramac qui sera sur des Yamaha, ça peut évoluer énormément. Avoir plus de pilotes, je pense que c'est toujours plus intéressant.