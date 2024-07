Quartararo fait confiance à Yamaha : "Mes souhaits ont été écoutés"

Dans un marché des transferts qui s'annonçait bouillant cette année, Fabio Quartararo a finalement été parmi les premiers à assurer sa place pour les deux prochaines saisons du MotoGP. Lui qui semblait devoir faire office de gros poisson, censément facile à attraper pour la concurrence au vu de son insatisfaction chez Yamaha, il a finalement fait le choix de rester à son poste et de persévérer. Un choix parfois mal compris sur le moment, mais que le Champion du monde 2021 défend depuis, et ce avec une certaine sérénité.

"J'ai prolongé mon contrat avec Yamaha parce que j'ai confiance dans ce projet", explique Quartararo dans une interview accordée à Speedweek, sans cacher qu'il aurait pu plier bagage pour aller voir ailleurs. "J'ai eu la possibilité d'aller dans une autre équipe, mais ma loyauté envers Yamaha est énorme et Yamaha a aussi été très loyal envers moi. Et puis, mes souhaits ont été écoutés."

Les souhaits en question, qu'il a fait connaître à Yamaha "en septembre ou octobre, l'année dernière", portent sur la volonté du Français de voir les choses avancer, avec ambition et efficacité. "D'abord, un bon projet, de bonnes personnes, une mentalité différente", énumère-t-il, "de sorte que les décisions soient prises, non pas en trois ou quatre mois, mais en une semaine, ou en tout cas rapidement. Je voulais des personnes qui avaient travaillé auprès d'autres constructeurs et qui avaient de l'expérience avec d'autres motos. Yamaha m'a donné tout ce que je demandais."

Titré il y a deux ans et demi avec Yamaha, Fabio Quartararo admet être lui-même surpris par le changement radical de hiérarchie qui s'est opéré en MotoGP, mais il exprime sa confiance dans le retour au sommet de la marque, au vu des efforts fournis. "Je pense que les choses peuvent s'améliorer tout aussi rapidement. J'ai cette confiance. Le travail qu'accomplit actuellement Yamaha est vraiment incroyable. Depuis six ans que je suis pilote Yamaha, je n'ai jamais connu un aussi grand changement de mentalité."

Le fait que Max Bartolini soit venu a été l'une des principales raisons au fait que je sois resté. Il a complétement changé ma façon de penser.

Ce changement de mentalité se traduit notamment par le recrutement de plusieurs ingénieurs européens, dont Max Bartolini, directeur technique en provenance de Ducati. "Le fait que Max soit venu chez nous a été l'une des principales raisons au fait que je sois resté", souligne le Français. "Il comprend le moteur, l'électronique et sait comment donner confiance au pilote. C'est vraiment important. Il m'a donné des informations très solides et ça m'a convaincu de rester. Je voulais savoir ce que ça faisait de travailler avec lui. C'était un peu risqué pour Yamaha de lui proposer un contrat, mais il a complétement changé ma façon de penser."

L'autre élément que le Français appelait de ses vœux était le retour d'une équipe satellite, ce qui a été confirmé peu avant la pause avec le contrat scellé entre Yamaha et Pramac Racing. "Bien avant que l'on se mette d'accord sur mon contrat, on avait parlé d'une équipe satellite, mais à l'époque, on ne savait pas encore si ça allait fonctionner. Mais si j'avais senti que la mentalité n'allait pas changer, je ne pense pas que j'aurais signé de nouveau contrat."

"Évidemment, les résultats actuels ne me font pas plaisir", admet Fabio Quartararo, qui a dû mettre entre parenthèses sa soif de victoire, "mais c'est un long processus et la route est encore longue. On a fait quelques pas en avant depuis février, mais on est tellement en retard qu'il nous en reste encore de grands pas à faire."

"Je veux revenir au sommet avec Yamaha", insiste-t-il, tourné vers ces deux années qui l'attendent pour tenter de retrouver le premier plan avec la marque à laquelle il a renouvelé sa confiance. "Je suis encore jeune, je suis plein d'énergie. Il faut attendre de voir comment vont se passer les deux prochaines années et alors il sera temps de prendre une nouvelle décision."