Álex Rins confirmé par Yamaha pour deux saisons supplémentaires

Ce n'était qu'une formalité, c'est désormais officiel ! Comme Motorsport.com l'annonçait le mois dernier, Álex Rins a prolongé son contrat avec Yamaha jusqu'à fin 2026, ce qui aligne la durée de son contrat sur celui de Fabio Quartararo, qui s'était réengagé en début d'année.

"Je suis très heureux de rester chez Yamaha pour deux années de plus, et je tiens à remercier l'équipe et le management à Iwata pour la confiance placée en moi", souligné Rins, déterminé à aider Yamaha à renouer avec les premières places. "Nous avons un objectif clair, replacer Yamaha à sa place, c'est dire à jouer les championnats."

"Depuis la première minute, j'ai vu la volonté de Yamaha de progresser et la façon dont ils consacrent toutes leurs ressources à cet objectif. En conséquence, et grâce à notre travail, nous avons fait des progrès importants dans cette direction cette année, et je veux que ça continue comme ça les prochaines années."

"Je suis ravi de continuer à apporter mon expérience du MotoGP et mes méthodes à une équipe qui a prouvé qu'elle donnait tout, et qui va continuer à le faire."

Yamaha estime que Rins est le pilote idéal pour l'aider dans sa reconstruction. "Nous sommes ravis d'annoncer qu'Álex Rins va rester un pilote d'usine Yamaha pour deux années supplémentaires", souligne Lin Jarvis, directeur de Yamaha Motor Racing, qui voit dans cette prolongation un "élément important" du retour de Yamaha au sommet : "Álex est non seulement un pilote très talentueux et rapide, mais il est aussi très technique, travaille beaucoup, et joue vraiment le jeu de l'équipe. La coopération entre Álex et Fabio offre à Yamaha la confiance pour qu'ils renforcent le développement de la moto ensemble."

Álex Rins Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Jarvis ne compte évidemment pas que sur ses pilotes pour que Yamaha retrouve les premières places : "Nous avons clairement affirmé notre désir et notre intention de retrouver le sommet du championnat MotoGP. Pour atteindre cet objectif, nous avons déjà recruté de nouvelles personnes, modifié nos structures internes, et renforcé nos partenariats techniques externes. Nous avons aussi étendu notre présence en 2025 avec une deuxième équipe d'usine et maintenant, il était temps de nous assurer d'avoir les pilotes que nous voulions pour avoir les résultats que nous désirons, et qu'ils désirent aussi."

Rins a fait son arrivée chez Yamaha cette saison, avec un contrat ne portant que sur un an, après une campagne très difficile sur la Honda de l'équipe LCR, certes marquée par un succès à Austin, mais aussi par une grave blessure à la jambe droite dont il subit encore des séquelles. Chez Yamaha, l'Espagnol a retrouvé une équipe officielle après avoir porté les couleurs de Suzuki de ses débuts en MotoGP, en 2017, jusqu'au départ de la marque de la catégorie, fin 2023.

Ce week-end à Silverstone, Rins est de retour à la compétition après avoir manqué le GP d'Allemagne en raison d'une chute au départ de la course d'Assen, une semaine plus tôt, qui l'avait laissé avec une fracture du pied droit et deux moins importantes sur le poignet droit.

La signature de Rins verrouille une place de plus sur la grille 2025 du MotoGP. Il reste encore deux guidons chez Pramac, nouveau team satellite de Yamaha, avec une confirmation de Miguel Oliveira attendue rapidement. Fabio Di Giannantonio devrait rester chez VR46 et même décrocher un contrat de pilote d'usine Ducati, et Franco Morbidelli pourrait le rejoindre. Le constructeur italien devrait par ailleurs placer Fermín Aldeguer chez Gresini, tandis que Oi Agura est pressenti chez Trackhouse.