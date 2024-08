Pilotes VR46 : Davide Tardozzi a-t-il vendu la mèche ?

VR46 n'a encore annoncé aucun pilote pour la saison 2025 du MotoGP. Si la prolongation de Fabio di Giannantonio ne fait pas le moindre doute, Motorsport.com ayant même révélé qu'il va prendre du galon en devenant pilote Ducati officiel et bénéficier de l'unique GP25 alignée en dehors de l'équipe d'usine, la situation concernant son futur coéquipier était plus floue.

On sait Marco Bezzecchi en partance pour Aprilia et le nom de Franco Morbidelli est naturellement apparu pour lui succéder, en tant que membre de la VR46 Riders Academy, et alors qu'une prolongation chez Pramac apparaît peu probable puisque cela l'obligerait à renouer avec Yamaha, dont il a quitté l'équipe officielle fin 2023.

Le duo Di Giannantonio-Morbidelli a pris un peu plus corps ce vendredi lorsque Davide Tardozzi s'est exprimé au micro de Canal+, au sujet de la prolongation de Ducati avec VR46, qui verra l'équipe prendre le statut de partenaire principal jusque-là dévolu à Pramac. Le team manager de l'équipe Ducati officielle a été interrogé sur les modèles dont disposerait VR46 en 2024, et en a peut-être un peu trop dit...

"Une moto officielle pour Di Giannantonio, une 24 pour Morbidelli", a déclaré Tardozzi, donnant ainsi une indication plus que claire sur les pilotes que devrait aligner VR46 la saison prochaine.

Du côté de VR46, on confirme une intention mais pas encore une signature. "Tardozzi a peut-être parlé trop tôt mais c'est la voie à suivre. Cependant, rien n'est fait, il n'y a pas de contrat, rien", a déclaré Uccio Salucci, team manager de VR46, au site officiel du MotoGP, au sujet de Di Giannantonio. Quant au second guidon, Salucci a confirmé qu'il voulait "essayer de prendre Franco" mais que "ce n'est pas facile. Piano, piano, calme !"

Les six Ducati semblent avoir trouvé preneur. Dans l'équipe officielle, Pecco Bagnaia va accueillir Marc Márquez, tandis qu'Enea Bastianini va partir chez Tech3. Du côté de Gresini, seul Álex Márquez est confirmé pour le moment et tout porte à croire que le second guidon reviendra à Fermín Aldeguer, déjà annoncé par Ducati comme pilote pour la saison 2025, mais dont l'équipe reste à préciser.

À plus long terme, Tardozzi compte sur la nouvelle alliance avec VR46 pour former de jeunes pilotes qui pourraient rejoindre l'équipe officielle. Bagnaia est lui-même issu de la VR46 Riders Academy, et il a roulé pur la structure de Valentino Rossi en Moto3 puis en Moto2.

"On est très contents de cet accord. C'est un accord pour l'avenir. VR46 a de nombreuses choses positives, notamment pour les jeunes. Ils peuvent aider à avoir de bons pilotes qui pourront venir chez nous."