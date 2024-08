Ducati et VR46 officialisent le renforcement de leur partenariat

Attendue des mois, et devenue certaine quand Pramac s'est associé à Yamaha pour les prochaines saisons, la prolongation entre Ducati et VR46 est désormais officielle, pour au moins deux saisons. VR46 va récupérer le statut de Pramac, à savoir celui de partenaire privilégié de Ducati, mais n'engagera qu'une moto dans le millésime le plus récent en 2025, contre deux pour l'équipe de Paolo Campinoti actuellement.

Ce choix est la conséquence de réductions budgétaires chez Ducati, qui va rester la marque la plus représentée sur la grille, avec six motos, mais la seule à n'avoir "que" trois modèles de dernière génération.

Gigi Dall'Igna se félicite de cette prolongation. "Dès le premier jour, VR46 Racing Team a montré sa capacité à travailler en parfaite harmonie avec Ducati, et ces dernières années, nous avons décroché des résultats importants ensemble", souligne le directeur général de Ducati Corse. "Nous sommes donc heureux de pouvoir renforcer notre relation, en offrant à l'équipe de Pesaro un soutien total de l'usine à partir de la saison prochaine. Je suis certain qu'ensemble, nous pourrons atteindre de gros objectifs !"

"Je tiens à nouveau à remercier Valentino [Rossi], Uccio [Salucci, patron de l'équipe], Pablo [Nieto, manager] et toutes les personnes qui travaillent avec passion et dévouement dans l'équipe."

Une ascension éclair

VR46 a d'abord fait ses classes en Moto3, à partir de 2014, puis en Moto2. La structure de Valentino Rossi, arrivée en MotoGP en 2021 en parrainant une moto de l'équipe Avintia avant de devenir une équipe à part entière en 2022, compte trois succès en catégorie reine, tous décrochés par Marco Bezzecchi l'an passé.

"Ce ne peut-être qu'une fierté d'annoncer qu'à partir de l'an prochain, Pertamina Enduro VR46 Racing Team sera l'équipe officiellement soutenue par l'usine Ducati en MotoGP", se félicite Salucci. "Nous aurons une moto officielle et une GP24 en piste."

"Si on me l'avait dit il y a quelques années, je ne l'aurais pas cru. C'est un moment vraiment important pour tout le groupe : atteindre ce résultat en seulement trois ans, avec une jeune équipe et beaucoup de personnes qui nous suivent depuis le Moto3, c'est extraordinaire."

Bezzecchi partira chez Aprilia la saison prochaine mais une prolongation de Fabio Di Giannantonio est attendue, avec un statut de pilote Ducati d'usine qui lui permettra de bénéficier de la GP25. Franco Morbidelli, membre de la VR46 Riders Academy, pourrait arriver à ses côtés et piloter la Ducati version 2024, dont il dispose déjà cette année chez Pramac.