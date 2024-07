Di Giannantonio heureux d'une saison "alignée sur les attentes"

Il est la "belle surprise" que complimente à l'envi Uccio Salucci, lui qui a rejoint le team VR46 en dernière minute au mois de novembre dernier alors qu'il était sur le point de se retrouver sans guidon pour 2024. Fabio Di Giannantonio a non seulement facilement pris ses marques dans l'équipe italienne, mais il a aussi très vite affirmé son potentiel jusqu'à se démarquer de son coéquipier, Marco Bezzecchi, pourtant un gars de la maison en plus d'avoir figuré dans le trio de tête du championnat l'an dernier.

Di Giannantonio s'en sort mieux que son voisin de stand avec la GP23 et ça change tout. Il n'est certes pas au niveau de Marc Márquez, mais apparaît fièrement en huitième position du classement général avec une moisson de points régulière, notamment depuis Le Mans où il a commencé à marquer au sprint en plus de la course dominicale.

Au classement des Grands Prix, il est apparu deux fois dans le top 5. Il vient de connaître un coup d'arrêt en repartant bredouille du GP d'Allemagne, où il a cumulé une grosse chute, de mauvais choix et un gros souci de pneu le dimanche, cependant à en juger par la tendance des courses précédentes, il aurait pu prendre l'avantage sur Brad Binder au championnat s'il avait connu un week-end plus serein.

Ce bilan, les patrons de son équipe et de Ducati l'ont bien vu, et l'on s'attend à ce que Di Giannantonio soit très bientôt officialisé pour deux ans de plus dans le groupe du constructeur italien, avec la promesse de piloter une GP25 chez VR46 l'an prochain. En attendant, il va lui falloir s'efforcer de confirmer alors qu'il reste une moitié de championnat à disputer. Lui qui s'était révélé pendant la tournée outre-mer l'an dernier, avec deux podiums en quatre courses dont une première victoire au Qatar, il compte bien confirmer sa dynamique.

"Je suis très content de ma première moitié de saison", se félicite Fabio Di Giannantonio. "Évidemment, en ce qui concerne les résultats purs, en venant d'une saison incroyable comme celle de l'année dernière, on s'attendait tous et on voulait tous faire des podiums et gagner des courses. Pour autant, avec le potentiel du package technique qu'on a actuellement, je pense qu'on fait quelque chose de vraiment bien, pleinement aligné sur les attentes. Alors je suis content."

"Encore quelques atouts dans la manche"

Il a beau avoir marqué le pas au Sachsenring, le pilote romain ne compte pas s'appesantir sur ce coup de moins bien, estimant qu'il s'agissait d'un épisode isolé. "Mis à part ce week-end qui a été un peu malchanceux, jusqu'ici on n'a fait que de supers week-ends", retient-il.

Pour la suite, il n'a coché aucune case en particulier dans l'agenda : tous les Grands Prix l'intéressent. "Il n'y a pas un circuit que je vise en particulier. On a montré qu'on est forts sur tous les types de circuit, dans tout type de conditions, que les pistes aient peu de grip ou beaucoup. Mais à mon avis, on a encore quelques atouts dans la manche pour améliorer un peu la moto et extraire un peu plus de la GP23, alors je m'attends à faire un step et je vais essayer d'être encore plus rapide et plus proche des trois premiers."

Fabio Di Giannantonio peut s'estimer soulagé que la roue ait tourné pour lui. Photo de: Marc Fleury

Passé à deux doigts de devoir quitter le championnat lorsque Márquez a obtenu sa place chez Gresini et que le guidon Repsol lui a échappé, celui qui par le passé s'est battu contre Jorge Martín pour le titre Moto3 savoure le fait que la roue ait pu tourner en sa faveur.

"Je suis très reconnaissant de la situation dans laquelle je suis. On sort d'un moment très difficile vécu l'année dernière et on a réussi, grâce à beaucoup de travail, à renverser la situation jusqu'à ce que je devienne pratiquement l'homme du moment sur le marché des transferts, c'est vraiment chouette."

"La vie est vraiment incroyable, on passe d'être zéro à obtenir un grand contrat pour l'année prochaine, sur deux ans, avec un grand constructeur. J'en ai toujours rêvé mais il y a huit mois, c'était totalement l'inverse", rappelle-t-il.

Fort de ces changements dans sa vie, que dirait-il alors au Fabio Di Giannantonio de novembre dernier ? "Je lui dirais seulement de travailler, de rester concentré, de toujours y croire, de ne pas baisser les bras, de toujours faire passer sa passion et sa vie au premier plan, parce qu'ensuite les choses arrivent."