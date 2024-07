Ducati prêt à aligner ses pilotes MotoGP aux 8H de Suzuka ?

Johann Zarco est devenu le dernier pilote MotoGP en date à triompher aux 8 Heures de Suzuka, prolongeant une longue tradition, écrite notamment par Wayne Rainey, Mick Doohan et Valentino Rossi pour ne citer qu'eux. Mais tous ont vécu cette expérience avec des constructeurs japonais, ceux-ci ayant toujours évolué ici dans un environnement taillé pour eux et mettant en exergue leur rivalité : en 45 ans d'existence, cette course devenue légendaire n'a été remportée que par Honda, Yamaha, Suzuki et Kawasaki.

Depuis quelques jours, un vent nouveau commence à souffler sur l'épreuve, car Ducati fait savoir son intention de venir jouer les trouble-fêtes. Un premier pas a été franchi avec le soutien technique apporté par Ducati au team indépendant Kagayama, qui a aligné une Panigale V4R avec Hafizh Syahrin (lui-même ancien pilote MotoGP), Josh Waters et Ryo Mizuno lors de cette édition des 8H de Suzuka.

Pour Ducati, il s'agissait d'évaluer la performance, bien sûr, mais aussi de mieux comprendre les automatismes nécessaires pour une course sous ce format-là et de jauger du niveau de fiabilité que pouvait avoir sa moto de Superbike. Le résultat est largement positif, puisque le team Kagayama a bel et bien vu le drapeau à damier et même figuré sur le podium provisoire jusqu'à 30 minutes de l'arrivée, avec finalement la quatrième place à la clé.

Sur cet élan, des spéculations sont très vite nées quant à la suite : les pilotes MotoGP seront-ils prochainement appelés à participer à la légendaire course de Suzuka pour tenter de détrôner les constructeurs japonais à domicile ?

Venu en visiteur très attentif, Paolo Ciabatti a répondu aux questions de l'édition japonaise de Motorsport.com pendant le week-end et il n'a pas éludé le sujet. Interrogé pour savoir si Ducati souhaiterait s'engager dans une participation officielle aux 8H de Suzuka ou au Championnat du monde d'Endurance (EWC), l'ancien directeur sportif de Ducati Corse, aujourd'hui concentré sur le off-road et les programmes nationaux Superbike, a précisé pencher pour un double engagement, avec une équipe d'usine et une autre en soutien.

"Les 8 Heures de Suzuka, c'est une course particulière. Elle fait partie de l'EWC, mais elle est à part. Dans le passé, plusieurs grands pilotes du MotoGP, comme Valentino Rossi, sont venus à Suzuka en rêvant de gagner. Même si cette tendance s'est quelque peu atténuée ces dernières années, les 8 Heures restent une course particulière pour les fabricants de moto. Aucun constructeur autre que les constructeurs japonais n'a jamais gagné ici. C'est la raison pour laquelle nous rêvons d'y arriver un jour. Nous aimerions devenir le premier constructeur non-japonais à gagner à Suzuka dans un avenir proche."

"Nos projets pour le futur sont de faire venir des motos d'usine et des pilotes MotoGP et de courir aux côtés de l'équipe de Yukio [Kayagama]. Depuis l'Italie, la logistique est difficile, donc même si nous conservons la même équipe qu'aujourd'hui, nous utiliserons la logistique dont disposent Yukio et son équipe pour le faire à plus grande échelle."

Ryo Mizuno, l'un des pilotes du Team Kagayama lors de cette édition des 8 Heures de Suzuka. Photo de: Kusudo Aki

Faut-il donc espérer que Ducati aligne ses pilotes MotoGP pour décupler la dimension exceptionnelle d'un tel projet ? Avant le départ de la course, Paolo Ciabatti, qui évoquait le top 5 comme "un résultat parfait pour l'avenir" et a donc été comblé, précisait de lui-même : "Sur la photo que j'ai postée sur Instagram, Pecco [Bagnaia] a commenté : 'Préparez tout bien, car ensuite j'arrive'."

"Je ne sais pas ce qu'il en est pour Marc [Márquez] et Bautista, mais j'aimerais participer avec les pilotes MotoGP de Ducati", a-t-il ajouté. "Pecco et Fabio Di Giannantonio ont déclaré qu'ils aimeraient participer aux 8H de Suzuka ; nous aimerions donc trouver un pilote MotoGP ou WorldSBK motivé comme troisième pilote. Il est trop tôt pour dire si ce sera l'année prochaine ou en 2025, mais […] après la course je vais ramener à Bologne des données et diverses informations, et ensuite réfléchir attentivement aux plans futurs."

Cet engagement à Suzuka n'est qu'une des étapes d'un programme sportif qui s'étend de plus en plus pour Ducati. La marque développe notamment un projet motocross, avec l'intention de s'engager dans le Championnat du monde à partir de la saison prochaine. Cette transition, c'est Paolo Ciabatti lui-même qui a pour mission de mener depuis qu'il a quitté ses fonctions en MotoGP. L'intérêt pour le Dakar est également manifeste, même si la marque préfère temporiser sur ce point.

